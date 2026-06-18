“Les clavegueres s’estan investigant, sí, una claveguera i fets molt greus, és cert, però evidentment aliens al govern, aliens al ministeri de l’Interior”. Aquesta ha estat una de les respostes del ministre de l’interior i jutge de l’Audiència Nacional, Fernando Grande Marlaska sobre el “cas Leire Díez” sobre la suposada trama per torpedinar procediments judicials i perjudicar jutges, fiscals i la mateixa UCO que investiguen o assetgen el PSOE.
En una intensa sessió de control, celebrada aquest dimecres, Marlaska, un dels més escorats a la dreta del govern de Pedro Sánchez, admetia definir la suposada trama com a “claveguera”. Ara bé, també va aprofitar per insistir des del Congrés que “ni l’UCO ni la UDEF dicten sentències”. En aquest sentit, ha remarcat que no ha rebut cap queixa judicial sobre possibles interferències. De fet, s’ha vantat que el seu paper és “garantir la neutralitat” en investigacions com el cas Leire.
Els jutges manen
“No és la UCO qui dicta sentència, no és la UDEF qui dicta sentència; actuen sota la direcció de fiscals i jutges, i seran fiscals i jutges els que determinin. Ni la UCO ni la UDEF, ni ningú ho ha de fer”, ha remarcat Marlaska. Unes paraules que també cal contextualitzar en la compareixença de dimarts al vespre a la comissió d’Interior del Senat de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que va negar qualsevol ajuda o col·laboració amb la virtual trama socialista.
El ministre ha defensat que, a diferència del que va passar amb el govern del PP de Mariano Rajoy, el seu paper es limita que ningú “utilitzi” ni “instrumentalitzi” les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Marlaka ha ressaltat que no hi ha hagut cap agent de la Guàrdia Civil ni, en concret, de l’UCO, que denunciant cap interferència. I, el que va ser més incisiu encara, el fet que els jutges no s’hagin queixat. “No he rebut cap contrarietat en aquest sentit de les autoritats judicials. Creu que si hagués existit alguna cosa no haurien actuat? Siguem seriosos!”, va exclamar. En aquesta línia va recordar que s’ha aprovat la creació de 150 places més per a l’UCO, així com del Cos Nacional de Policia, per lluitar contra la delinqüència, especialment “contra la corrupció”.