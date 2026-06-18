«Las cloacas se están investigando, sí, una cloaca y hechos muy graves, es cierto, pero evidentemente ajenos al gobierno, ajenos al ministerio del Interior». Esta ha sido una de las respuestas del ministro del interior y juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska sobre el «caso Leire Díez» en relación con la supuesta trama para torpedear procedimientos judiciales y perjudicar a jueces, fiscales y a la misma UCO que investigan o acosan al PSOE.

En una intensa sesión de control, celebrada este miércoles, Marlaska, uno de los más inclinados a la derecha del gobierno de Pedro Sánchez, admitía definir la supuesta trama como una «cloaca». Ahora bien, también aprovechó para insistir desde el Congreso que «ni la UCO ni la UDEF dictan sentencias». En este sentido, ha remarcado que no ha recibido ninguna queja judicial sobre posibles interferencias. De hecho, se ha jactado de que su papel es «garantizar la neutralidad» en investigaciones como el caso Leire.

El ministro Fernando Grande Marlaska, se dirige en un discurso a miembros de la Guardia Civil/MdI

Los jueces mandan

«No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia; actúan bajo la dirección de fiscales y jueces, y serán fiscales y jueces los que determinen. Ni la UCO ni la UDEF, ni nadie debe hacerlo», ha remarcado Marlaska. Unas palabras que también hay que contextualizar en la comparecencia del martes por la noche en la comisión de Interior del Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que negó cualquier ayuda o colaboración con la virtual trama socialista.

El ministro ha defendido que, a diferencia de lo que pasó con el gobierno del PP de Mariano Rajoy, su papel se limita a que nadie «utilice» ni «instrumentalice» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marlaska ha resaltado que no ha habido ningún agente de la Guardia Civil ni, en concreto, de la UCO, que haya denunciado ninguna interferencia. Y, lo que fue más incisivo aún, el hecho de que los jueces no se hayan quejado. «No he recibido ninguna contrariedad en este sentido de las autoridades judiciales. ¿Cree que si hubiera existido algo no habrían actuado? ¡Seamos serios!», exclamó. En esta línea recordó que se ha aprobado la creación de 150 plazas más para la UCO, así como del Cuerpo Nacional de Policía, para luchar contra la delincuencia, especialmente «contra la corrupción».