La tercera jornada del judici contra la família Pujol Ferrusola, amb l’expresident Jordi Pujol al capdavant, ha mostrat una estranya coordinació entre el ministeri fiscal i l’Advocacia de l’Estat per rebutjar totes les qüestions prèvies presentades per les defenses. Si en el cas del fiscal Fernando Bermejo la tesi ha estat negar la manipulació de les proves que van fer-se servir per obrir el cas, l’advocat de l’Estat Juan Ignacio Ocio, -el mateix que va defensar el condemnat ja exfiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha fet una passa més enllà.
En concret, ha fet valdre la portada del rotatiu com a notitia criminis –primer indici d’un delicte que justifica l’obertura d’una causa– juntament amb la declaració de Victoria Álvarez, examant de Jordi Pujol Ferrusola, a l’Audiència Nacional. Una declaració que, com va expressar la mateixa Álvarez, va ser preparada amb la policia patriòtica, amb el soci del comissari José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, i li va permetre rebre un sou mensual a càrrec dels fons reservats de l’Estat. “No hi ha pecat original en l’inici del cas Pujol”, ha sentenciat el lletrat de la Moncloa, obviant també com es va aconseguir la informació que va publicar El Mundo i el rol substantiu que va tenir-hi la policia patriòtica.
I l’al·legat no s’ha quedat aquí, sinó que a més de defensar l’acusació de delicte fiscal, blanqueig associació il·lícita, falsificació de document mercantil, contra la hisenda pública i frustració de l’execució, ha defensat la llibertat d’informació com a base de tot plegat. Possiblement, un al·legat per reforçar la tesi que va expressar el mateix advocat en el judici contra García Ortiz. Un cop ha acabat l’advocat de l’Estat, el president del tribunal, José Ricardo de Prada, ha citat les parts per decidir sobre les qüestions prèvies el dia 10 de desembre i ha posposat les declaracions dels acusats per a després de la pràctica de la prova.
No hi ha revelació de secrets
En aquest sentit, l’advocat de l’Estat ha negat l’argument de la defensa, que veu una “mena de pecat original a la comissió rogatòria remesa a Andorra”, que es fonamentaria en “un delicte de revelació de secrets comès per part de tercers, en haver fet arribar una informació que es publica al diari El Mundo“. Va ser un dels fets destacats per la defensa de Josep Pujol Ferrusola, exercida per l’advocat Jaime Campaner, que recordava la base de la petició d’auxili judicial al Principat d’Andorra, suposadament la confessió de l’expresident Pujol i no pas per la denúncia de Victoria Álvarez ni per la portada de El Mundo, quan, curiosament, la comissió es justificava amb les dades publicades pel diari madrileny sobre la situació financera dels Pujol.
Per a l’Advocacia de l’Estat, la comissió rogatòria està “fonamentada en una notitia criminis independent i autònoma, que és la denúncia de la senyora Álvarez, però també està fonamentada, evidentment, en una notícia de premsa, que és la notícia de El Mundo“. “Que els mitjans de comunicació transmetin a l’opinió pública i també transmetin, per tant, als fiscals i als magistrats, informació veraç, no és una activitat delictiva, és l’exercici legítim d’un dret fonamental, que és el dret a rebre informació veraç de l’article 20 de la Constitució”, ha argumentat, tot blanquejant la informació d’El Mundo.
“Si els fets reflectits a El Mundo són certs i eren veraços, aquests fets arriben a la ciutadania, arriben a la comunitat, i, per tant, si són origen d’una notitia criminis, immediatament poden ser posats en coneixement i ser coneguts per part d’un òrgan judicial”, ha afegit. “No hi ha cap pecat original”, ha insistit per defensar que la notícia arriba gràcies a una informació sense estar contaminada per un delicte de revelació de secrets, que, per altra banda, encara s’investiga a Andorra.