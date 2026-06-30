Primera jornada del judici contra la direcció política del departament de Salut durant la Covid-19 arran de la vacunació dels efectius del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil. Aquest dimarts s’ha viscut una breu però interessant jornada de qüestions prèvies, abans de començar amb el gruix de la vista oral. Una jornada que ha servit per passar pel sedàs de les defenses i el tribunal els marges del judici. El ministeri públic demana 12 anys d’inhabilitació per als exconsellers de Salut Alba Vergés i de Josep Maria Argimon i tres excàrrecs del Departament de Salut per l’endarreriment en el procés de vacunació de les forces policials espanyoles destinades a Catalunya.
Els magistrats han acceptat la petició de les defenses de retirar el delicte contra els drets dels treballadors que demanaven les acusacions populars, és a dir, el sindicat del CNP, Jupol, i el parasindicat de l’institut armat, Jucil. Els dos col·lectius havien inclòs en els seus escrits peticions de tres anys de presó per un delicte contra els drets dels treballadors. La retirada d’aquesta acusació també beneficia la resta d’acusats: l’exsecretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol; l’exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella i l’aleshores director de serveis del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
De fet, era una petició força extravagant que ni la mateixa fiscalia havia abonat. Els magistrats han anunciat in voce la decisió i han al·legat que aplicaven la doctrina Botín, que evita que els cinc acusats s’enfrontin a penes de presó i deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa. Demà es reprendrà la vista oral, un cop posades a lloc les acusacions i centrat l’objecte del procés.
Debat tècnic
La lletrada Míriam Company, advocada de la defensa de Xavier Rodriguez Guasch, ha plantejat al tribunal la manca de legitimitat dels dos sindicats i ha demanar la retirada de l’acusació per un delicte contra els drets dels treballadors. Un postulat que el tribunal ha qualificat de “suggerent” però que, finalment, no ha admès del tot, perquè sí que ha acceptat la retirada de l’acusació però no l’expulsió dels sindicats. Una demanda que Olga Tubau, que s’encarrega de la defensa d’Argimon, també ha abonat tot afegint l’aplicació de la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si el ministeri fiscal no duu a terme aquesta acusació i si no es tracta d’un cas que afecta la col·lectivitat. Una tesi, però, que ha estat matisada per jurisprudència posterior.
“El delicte contra els drets dels treballadors en aquest cas ve a protegir treballadors concrets i creiem que les acusacions populars no estan legitimades perquè no ha comparegut cap agent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat a títol personal, ni el ministeri fiscal hi ha donat suport”, ha argumentat l’advocada. El tribunal s’ha retirat a deliberar i ha aprovat la decisió. Per tant, ara s’enfrontaran ja formalment a peticions d’inhabilitació i esquiven la petició de presó dels sindicats.