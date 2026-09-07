Fil a l’agulla. La titular del Tribunal Central d’Instrucció número 3 de l’Audiència Nacional, la magistrada María Tardón ha declarat la competència de l’Audiència Nacional per investigar l’entrada “massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol”. En una interlocutòria, de 26 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, considera que l’entrada podria ser un “atac greu contra integritat territorial d’Espanya” i per tant, es podrien haver perpetrat delictes que comprometen la pau o la independència de l’Estat, contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els d’homicidis imprudents, així com d’organització criminal. Tot plegat, competència de l’Audiència Nacional.
“Activitat delictiva a l’estranger”
En la resolució la magistrada argumenta que “ens trobem davant d’una conducta delictiva presumptament comesa a l’estranger que ha atacat greument la integralitat territorial d’Espanya, que està garantida a l’article 2 de la Constitució, utilitzant l’entrada massiva al nostre país, als que s’han afegit fluxos migratoris irregulars que han afectat greument la vida i els drets”. Tardon recorda que compta amb un informe de la Fiscalia, signat pel fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, favorable a investigar aquests fets. Per altra banda, la instructora recull l’informe del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) sobre el desenvolupament dels esdeveniments, en què es posa de manifest que no es va tractar d’actuacions de naturalesa incidental, ocasional o espontània, sinó que va ser un procés en que la finalitat migratòria només va ser una “cobertura formal”.