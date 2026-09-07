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La jutgessa investiga el cas Ceuta com un “atac a la integritat d’Espanya”
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Quico Sallés
Quico Sallés
07/09/2026 14:50

Fil a l’agulla. La titular del Tribunal Central d’Instrucció número 3 de l’Audiència Nacional, la magistrada María Tardón ha declarat la competència de l’Audiència Nacional per investigar l’entrada “massiva irregular a Ceuta des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol”. En una interlocutòria, de 26 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, considera que l’entrada podria ser un “atac greu contra integritat territorial d’Espanya” i per tant, es podrien haver perpetrat delictes que comprometen la pau o la independència de l’Estat, contra els drets dels ciutadans estrangers en connexió amb els d’homicidis imprudents, així com d’organització criminal. Tot plegat, competència de l’Audiència Nacional.

Part de la interlocutòria on disposa sobre la seva competència per investigar el cas Ceuta/QS
Part de la interlocutòria on disposa sobre la seva competència per investigar el cas Ceuta/QS

“Activitat delictiva a l’estranger”

En la resolució la magistrada argumenta que “ens trobem davant d’una conducta delictiva presumptament comesa a l’estranger que ha atacat greument la integralitat territorial d’Espanya, que està garantida a l’article 2 de la Constitució, utilitzant l’entrada massiva al nostre país, als que s’han afegit fluxos migratoris irregulars que han afectat greument la vida i els drets”. Tardon recorda que compta amb un informe de la Fiscalia, signat pel fiscal en cap de l’Audiència Nacional, Jesús Alonso, favorable a investigar aquests fets. Per altra banda, la instructora recull l’informe del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) sobre el desenvolupament dels esdeveniments, en què es posa de manifest que no es va tractar d’actuacions de naturalesa incidental, ocasional o espontània, sinó que va ser un procés en que la finalitat migratòria només va ser una “cobertura formal”.

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