Incorporació d’un nom amb prou pes específic i polític en la investigació de l’entrada massiva d’immigrants el passat 30 i 31 de juliol a Ceuta. La titular del Tribunal Central d’Instància 3 de l’Audiència Nacional, María Tardón, que tutela el cas ha dictat una interlocutòria amb què admet la personació de la ciutat autònoma de Ceuta com a acusació particular, per la seva condició de perjudicada.
En la resolució, de dues pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, la magistrada argumenta que és un cas clar de legitimació d’acusació particular. “En aquest cas, sense cap mena de dubte concorre la condició de perjudicada, pels greus fets que han tingut com a víctima directa i immediata a la Ciutat de Ceuta i els seus habitants, en la seva llibertat, l’exercici dels seus drets i la integritat de les seves persones i els seus béns”, raona la magistrada.
Una munió d’acusacions populars
El caire polític que comença a agafar la instrucció també ho demostra la munió de les acusacions populars que Tardón va admetre aquest dilluns en la seva interlocutòria amb què justificava la competència del cas. Així, incorporava IUSTITIA EUROPA, HAZTE OIR.ORG, Asociación ZEOLANDIA, VOX, l’associació Libertad y Justícia, el partit Ahora España i el PP. Per part del ministeri públic, l’encarregat del cas és un tòtem de la Fiscalia General de l’Estat, el cap dels fiscals de l’Audiència Nacional, Javier Alonso.
En la mateixa interlocutòria dictada aquest dilluns, Tardón marcava el terreny de joc de la investigació. En aquest sentit, defensava que, a priori, els delictes que s’havien d’investigar eren un possible delicte contra la integritat de l’Estat i la seva independència; immigració il·legal i homicidis imprudents. A hores d’ara, la jutgessa i la fiscalia analitzen la documentació dels diferents serveis de seguretat de l’Estat.