Incorporación de un nombre con suficiente peso específico y político en la investigación de la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio en Ceuta. La titular del Tribunal Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, que tutela el caso ha dictado un auto en el que admite la personación de la ciudad autónoma de Ceuta como acusación particular, por su condición de perjudicada.

En la resolución, de dos páginas y a la que ha tenido acceso El Món, la magistrada argumenta que es un caso claro de legitimación de acusación particular. «En este caso, sin ninguna duda concurre la condición de perjudicada, por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la Ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes», razona la magistrada.

Agentes de la Guardia Civil detienen inmigrantes en Ceuta Antonio Sempere / Europa Press

Una multitud de acusaciones populares

El cariz político que comienza a tomar la instrucción también lo demuestra la multitud de las acusaciones populares que Tardón admitió este lunes en su auto con el que justificaba la competencia del caso. Así, incorporaba IUSTITIA EUROPA, HAZTE OIR.ORG, Asociación ZEOLANDIA, VOX, la asociación Libertad y Justicia, el partido Ahora España y el PP. Por parte del ministerio público, el encargado del caso es un tótem de la Fiscalía General del Estado, el jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional, Javier Alonso.

En el mismo auto dictado este lunes, Tardón marcaba el terreno de juego de la investigación. En este sentido, defendía que, a priori, los delitos que se debían investigar eran un posible delito contra la integridad del Estado y su independencia; inmigración ilegal y homicidios imprudentes. A estas horas, la jueza y la fiscalía analizan la documentación de los diferentes servicios de seguridad del Estado.