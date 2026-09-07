Hilo a la aguja. La titular del Tribunal Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón ha declarado la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada «masiva irregular en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio». En un auto, de 26 páginas y al que ha tenido acceso El Món, considera que la entrada podría ser un «ataque grave contra la integridad territorial de España» y, por tanto, se podrían haber perpetrado delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal. Todo ello, competencia de la Audiencia Nacional.

Parte del auto donde dispone sobre su competencia para investigar el caso Ceuta/QS

«Actividad delictiva en el extranjero»

En la resolución la magistrada argumenta que «nos encontramos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando la entrada masiva a nuestro país, a los que se han añadido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente la vida y los derechos». Tardón recuerda que cuenta con un informe de la Fiscalía, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, favorable a investigar estos hechos. Por otro lado, la instructora recoge el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre el desarrollo de los eventos, en el que se manifiesta que no se trató de actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en que la finalidad migratoria solo fue una «cobertura formal».