“El fiscal considera el trasllat concedit improcedent i innecessari”. Aquesta és la rotunda resposta de la fiscalia especial del Tribunal de Comptes, dirigida i firmada per Manuel Martín-Granizo Santamaría, a la providència de l’organisme que atorgava un termini de deu dies a les parts perquè es pronunciessin sobre com aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avalava l’amnistia. De fet, la provisió del tribunal esperonava les acusacions a aportar dades que acreditessin que s’havien gastat fons europeus i així poder continuar el procediment contra una trentena de càrrecs i alts càrrecs dels governs de Carles Puigdemont i Artur Mas.
El fiscal no està per romanços i en tres pàgines, a les quals ha tingut accés El Món, carrega contra la decisió argumentant amb una duresa insòlita en el ministeri públic quan es tracta d’un afer relacionat amb el Procés. “És innecessari perquè tant la sentència del TJUE en la seva conclusió primera, quan parla de referents a fons que no provenen del pressupost de la Unió, com l’informe de l’Advocat General, a l’apartat 62, quan diu que la interlocutòria de remissió no recull cap element que indiqui que s’utilitzessin fons procedents del pressupost de la Unió o administrats per la Unió”, argumenta citant la sentència. És a dir, per a la fiscalia, la resolució deixa ben clara que els magistrats europeus “descarten que s’hagin utilitzat fons europeus”. En tot cas, la fiscalia creu que cal aplicar la llei d’amnistia i aixecar les mesures cautelars.
Mirar la feina feta
Així mateix, el ministeri fiscal recrimina al tribunal que no respecti ni la seva pròpia investigació. En aquest sentit, recorda que “la interlocutòria en què es plantejava la qüestió prejudicial no contenia cap element que pogués sostenir l’ús indegut de fons comunitaris perquè en cap moment, excepte una vegada aprovada la llei d’amnistia, s’ha posat en qüestió que les investigacions de les despeses indegudes objecte d’aquest procediment tinguin una altra procedència diferent de la Generalitat de Catalunya“.
En aquesta línia, la fiscalia remarca que ni la sentència del Procés del Tribunal Suprem ni l’informe de fiscalització del Tribunal de Comptes mai han esmentat fons comunitaris per a l’organització del referèndum. Per altra banda, el fiscal retreu al tribunal que utilitzi en el seu objectiu un procediment processal pensat per portar a terme diligències de “millora”. Un procediment que “no pot tenir tanta amplitud” com per obrir un nou procediment sobre l’aplicació de l’amnistia. D’aquí que reclami al tribunal que apliqui l’amnistia i aixequi les mesures cautelars.