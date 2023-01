Felip de Borbó, al nou poder judicial: “Sou jutges europeus”

Només set hores després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), aquesta tarda el rei espanyol Felip de Borbó ha lliurat a Barcelona els despatxos als nous jutges que s’integren al Poder Judicial. En el seu discurs, el monarca ha emfatitzat: “A partir d’avui sou també, i no ho oblideu, jutges europeus”. Una frase que no ha passat inadvertida entre les autoritats que es trobaven a l’Auditori del Fòrum del Barcelona, com ara el president del Consell General del Poder Judicial, Rafael Mozo, i del president de la sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, atès el context polític i judicial arran de l’estratègia independentista a l’exili.

A més, Felip ha remarcat que l’administració de justícia és un “mecanisme de defensa dels drets individuals i col·lectius constitucionalment reconeguts i el control dels poders públics”. “Una funció primordial de l’Estat”, ha reblat que “ha de servir per reafirmar el nostre compromís, el de totes les institucions, els ciutadans i la societat en el seu conjunt amb la fortalesa del Poder Judicial”. Per la seva banda, Mozo ha subratllat que els jutges garanteixen “la pau social i la seguretat jurídica” i ha demanat cura en els casos de violència de gènere per aportar una “resposta ràpida i eficaç de la justícia és fonamental”.

El president del Consell General del Poder Judicial Rafael Mozo, en un moment del seu discurs/Mireia Comas

Europa a la retina

Sens dubte, el ressò de la resolució del TJUE sobre les qüestions prejudicials presentades pel magistrat instructor del Procés, Pablo Llarena, s’ha deixat sentir en el discurs cerimonial de Felip de Borbó. Després de recordar que els togats espanyols també “són jutges europeus” ha afegit: “Europa és part indissociable de la nostra nació”. En aquest sentit, ha insistit en el valor de la independència com a element “imprescindible per assegurar l’eficàcia i l’aplicació uniforme del dret de la Unió i la defensa dels seus valors: la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’estat de dret i el respecte als drets humans”.

D’aquesta manera, ha volgut posar en relleu que la justícia espanyola es pot equiparar a la justícia europea, segons el seu punt de vista. Tot, en un ambient carregat per la batalla jurídica internacional que el poder judicial ha emprès contra l’independentisme. La resolució d’aquest matí, que orientava a la justícia belga com i de quina manera podia rebutjar les peticions de detenció de líders independentistes, ha fet defensar al més alt representant de l’Estat la identitat europea del Poder Judicial espanyol.

Més de 200 jutges i magistrats

Al recinte del Fòrum, Felip de Borbó ha lliurat els despatxos als 171 jutges de la 71a promoció de l’Escola Judicial i als 44 magistrats de la 22a promoció del quart torn. Uns jutges de nova fornada ensinistrats a l’Escola Judicial de Barcelona que el seu director, Jorge Jiménez, ha valorat, i també ha lloat l’acollida de Catalunya i de la seva capital als seus alumnes. Jiménez ha demanat als nous togats que a més d’autoritat tinguin “potestas“, és a dir, que caldrà que tinguin “la confiança dels ciutadans en què efectivament els jutges són la garantia dels principis i els drets constitucionals que els legitima”.

Entre els assistents a la cerimònia, s’hi trobava el cap dels Mossos d’Esquadra, el comissari Eduard Sallent; el major, Josep Lluís Trapero; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos; el Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz; el Fiscal Superior de Catalunya, Francesc Bañeras; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; la ministra de Justícia, Pilar Llop, i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart. Una manifestació convocada per l’ANC i vigilada de prop per la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra ha donat la benvinguda oficiosa a les autoritats espanyoles.