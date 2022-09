Felip de Borbó, fart de “l’exhibicionisme exagerat” dels nebots

Felip de Borbó és el cap d’una família reial desestructurada i amb molts problemes entre els diferents membres. El monarca espanyol té dues germanes a les que no pot ni veure, especialment a Cristina per culpa de la corrupció del marit i el gran mal que va fer el seu empresonament. Ara bé, sembla que també estaria indignat amb els nebots per tots els maldecaps que li causen amb la seva actitud.

La pitjor de totes és Victoria Federica, la filla d’Elena. La jove ha volgut començar una carrera com a influencer i és per això que acudeix a un munt de festes i protagonitza portades de revistes. L’hem sentit parlar de la família reial en declaracions que han cridat molt l’atenció i que haurien enfadat el tiet, fart que hagi obtingut tantíssima repercussió pública. Així ho asseguren fonts de palau a Informalia: “A Felip no li agrada l’exhibicionisme exagerat de la neboda. La seva mare ho sap, però la noia fa cas omís als consells familiars”.

Tampoc no agrada que Froilán continuï generant polèmiques: “Felip i Letícia no entenen els actes que protagonitzen els nebots. Els hi molesta la seva actitud i preferirien que adoptessin perfils menys mediàtics. Creuen que cap dels dos no és conscient de la família a la que pertanyen i insisteixen que haurien de ser més discrets”.

Froilán i Victoria Federica protagonitzen un munt de polèmiques | Europa Press

Pablo Urdangarin, l’únic nebot que agrada a Felip VI

L’únic nebot que els agrada és Pablo Urdangarin, el segon fill de Cristina i Iñaki. El noi va aparèixer a les revistes del cor quan va esclatar la separació dels pares. Això sí, ell en tot moment va ser molt educat i va rebre moltes alabances per la discreció i saber estar que demostrava. Això dona ales a Felip per dir públicament que tots haurien de ser com el jove jugador d’handbol del Barça: “A la balança continua guanyant Pablo. Felip el té en una gran consideració perquè mai no l’han enxampat en algun acte que el deixi en evidència a ell o a la família”.

Aquesta és una petita victòria per a Cristina de Borbó, que continua refugiada a Ginebra. Fonts properes a la germana de Felip deixen caure avui a Vanitatis que la infanta espanyola està trista perquè s’adona que mai no podrà tornar a viure a Espanya: “Té moltes ganes de tornar a Espanya perquè allà té la família i amics. A més a més que des que s’ha separat d’Iñaki pensa que ja no li queden motius per continuar a Ginebra, lloc al que va marxar durant la crisi del cas Nóos”.

Pablo i Iñaki Urdangarin, junts al Palau blaugrana | Europa Press

Cristina de Borbó vol tornar a Espanya

Cristina viu a Ginebra amb la filla petita, que enguany acabarà el Batxillerat i podrà decidir on continuar els seus estudis. Cal recordar que la resta de germans estan repartits pel món, així que seria d’esperar que ella també marxés fora i és això el que preocupa Cristina ara mateix perquè no vol quedar-se sola a Ginebra.

No obstant el seu desig per tornar al seu país d’origen, Cristina és plenament conscient que és pràcticament impossible que pugui tornar a viure a Espanya en algun moment. Abans de res hauria de rebre el permís del germà, amb qui no té relació des de fa anys: “Cristina de moment està bé a Ginebra perquè sap que allà no la molesten. La seva intenció és viatjar a Espanya amb més freqüència, per això, ja que sap que ara mateix no pot ni plantejar-se un possible trasllat a Barcelona”.