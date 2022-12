Bárcenas, en semillibertat després d’un curset de reinserció per a corruptes

El Ministeri de l’Interior ha concedit la semillibertat a l’extresorer del PP Luis Bárcenas després que hagi superat bona part d’un curset de reinserció per a corruptes que imparteix Institucions Penitenciàries. Segons ha avançat El País, Bárcenas, que ja ha gaudit d’una vintena de permisos des que va entrar a la presó de Soto del Real, està condemnat a 29 anys i un mes per la primera època del cas Gürtel.

La mesura, basada en l’article 100.2 del Reglament Penitenciari, encara pot ser recorreguda per la Fiscalia davant el jutge de vigilància penitenciària en primera instància i després davant l’Audiència Nacional. Bárcenas, que actualment està a la presó en segon grau o règim ordinari, podrà complir la resta de la seva condemna en un centre d’inserció social del centre de Madrid i falta concretar si dormirà allà mateix o si disposarà d’un sistema de control telemàtic. La notícia arriba just quan la seva dona, Rosalía Iglesias, també ha començat a gaudir dels primers permisos penitenciaris des que va entrar a presó a finals del 2020.

L’extresore del PP, Luis Bárcenas, arriba a l’Audiència Nacional / Europa Press

Bárcenas podia estar un màxim de 12 anys a la presó

L’extresorer del PP va entrar a presó de manera preventiva a mitjans del 2013 i va sortir sota fiança el gener del 2015. Després de la sentència de Gürtel, va tornar a entrar a presó el 2018. L’Audiència Nacional va fixar el temps màxim d’estada de presó en 12 anys, el triple de la pena més alta que li va imposar pel delicte de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública.

Bárcenas tenia pendent una causa en un jutjat d’Instrucció per la caixa B del PP, però finalment ha estat arxivada. L’extresorer també està pendent de l’Operació Kitchen, en aquest cas com a víctima. Un jutjat de Madrid ha processat 11 persones, entre elles l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, per l’espionatge de la policia patriòtica contra Bárcenas i la seva família per intentar robar-li qualsevol documentació sensible que pogués tenir contra el PP i la seva direcció.