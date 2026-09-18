Era previsible i el guió s’ha complert. La primera sessió de la vista oral del cas Inipro, sobre les irregularitats del consistori quan l’alcalde era l’històric socialista, Josep Fèlix Ballesteros ha servit per plantejar les qüestions prèvies i s’ha vist el llautó a les defenses per fer una esmena a la totalitat a la instrucció posant en dubte la validesa de la prova i els indicis recollits. De fet, l’estratègia compartida de les defenses ha estat desnaturalitzar una de les principals fonts de prova -un disc dur- i fer passar la instrucció com una investigació prospectiva.
El sumari, segons conclou el ministeri fiscal i l’acusació popular de la CUP -l’ajuntament encara està pendent d’una resolució per tal que pugui ser part- demostraria la conspiració entre els nou acusats, càrrecs socialistes i el mateix exalcalde, que consistiria a utilitzar l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) –l’entitat municipal que vetlla per les persones més vulnerables– per tal d’adjudicar fraudulentament a l’empresa Inipro un contracte sobre la “potenciació de l’associacionisme entre la població nouvinguda” que servia per “fer clientelisme polític en favor del PSC”.
De fet, en aquest cas el PSC està acusat pel ministeri públic de partícip a títol lucratiu de l’entramat i, de fet, ha pagat la responsabilitat civil d’un import de 276.157 euros.Després d’aquesta primera jornada, la vista està programada pels dies 1, 2, 6,7,8,9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 d’octubre.
El disc dur de la discòrdia
Les defenses dels acusats han demanat al tribunal que s’exclogui del procediment el disc dur de l’Institut Municipal dels Serveis Socials de Tarragona. Un dels puntals de la investigació de la Guàrdia Civil perquè gairebé tota la prova incriminatòria prové de les dades que contenia. De fet, és on es van localitzar correus electrònics que impliquen a diversos investigats a través de les seves comunicacions.
Els lletrats, hàbilment, han al·legat la vulneració dels drets fonamentals com el dret de la comunicació i intimitat i el de defensa. A més, d’assenyalar que es va investigar la totalitat de comunicacions sense filtres previ, que implicaria titllar la instrucció de prospectiva. Algunes de les defenses han acusat el jutge instructor de basar les seves conjectures i conclusions amb articles de premsa. També han raonat que s’ha trencat la cadena de la custòdia en la incorporació del disc en la causa. La decisió del tribunal pot marcar l’evolució d’una vista oral complexa, farcida de documental i que ja està marcada per les dilacions indegudes d’una llarguíssima instrucció.
Els acusats, amb Ballesteros al centre i la seva mà dreta al consistori Begoña Florià , són Antonio Muñoz, Gustavo Cuadrado -cap de gabinet de l’exalcalde, Victòria Pelegrín exregidora, Enriqueta Aznar, Alejandro Caballero, Enric Manuel Miró i José Gallet. El ministeri públic reclama Ballesteros li reclamen 13 anys i 8 mesos de presó des de l’acusació particular, i fiscalia li rebaixa a cinc anys i vuit mesos. A Antonio Muñoz li reclamen cinc anys i deu mesos de presó i sis anys d’inhabilitació i 8280 euros de multa; a Gustavo Cuadrado també cinc anys i deu mesos de presó; a Victòria Pelegrin, cinc anys i cinc mesos de presó i a Floriá, quatre anys i deu mesos de presó. La resta d’acusats tenen peticions des de cinc anys a dos anys de presó.