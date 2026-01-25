El caos que viu Rodalies, desencadenat per l’accident mortal de dimecres a Gelida (Alt Penedès), suma encara més pressió sobre el ministre de Transports, Óscar Puente, al centre de les mirades des de l’accident ferroviari que va provocar la mort de 45 persones a Andalusia diumenge passat. L’actuació del ministre deixa dubtes a l’oposició, que en demana la dimissió, però en cap cas al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tanca files amb un dels seus soldats més fidels. En un míting electoral a l’Aragó, Sánchez ha mostrat “tot el reconeixement” a Puente, “que està donant la cara des del primer moment de la tragèdia”, ha apuntat.
Les conseqüències polítiques de l’accident a Andalusia centren la majoria de mirades de Madrid –el PP només demana dimissions per “mentir” sobre l’estat de la via d’Adamuz– i també han concertat una part important del discurs electoral de Sánchez, centrat a comparar l’actuació del seu ministre, “gestionant des del primer moment”, amb la de Carlos Mazón a la dana. “Aquesta és la diferència entre uns i altres”. Després d’una defensa tancada de Puente, durant tres minuts, Sánchez s’ha dirigit breument “a tots els catalans”. “Treballem dia i nit, colze a colze amb la Generalitat de Catalunya, per restablir un servei de Cercanías digne i segur, que és el que mereixen els ciutadans de Catalunya i de la resta d’Espanya”, ha dit.
ERC i Junts també demanen la dimissió de Paneque
Sánchez descarta el cessament del ministre, a Catalunya tan qüestionat com la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El darrer a sumar-se a les crítiques ha estat el president d’ERC, Oriol Junqueras, que ha demanat la dimissió dels dos màxims responsables de la gestió ferroviària de Catalunya. El republicà ha acusat el Govern d’haver demostrat una “incapacitat manifesta” a l’hora “d’afrontar la crisi i explicar-la”. La dimissió també és una petició que ha arribat de Junts. En aquest cas, els de Carles Puigdemont van més enllà i han demanat a Illa –ho van fer dissabte– que cessi Paneque “abans que ho demani l’oposició”.
Menys vehement són les crítiques que arriben dels Comuns, que no han demanat dimissions, però sí més fermesa a l’executiu. Els ecosocialistes, que a Madrid govern amb el PSOE, han demanat al Govern que no siguin “àrbitres” i que “lideri” la crisi a Rodalies. També li exigeixen que es “planti” davant la patronal perquè permeti als treballadors fer teletreball.
Catalunya no tindrà trens diumenge i la incògnita és saber si el servei tornarà dilluns i en quines condicions. El Govern torna a reunir-se amb alts càrrecs de Renfe i Adif per fer seguiment de la crisi i prendrà una decisió. La consellera Paneque ja avisava ahir que la represa, parcial o absoluta, només es decidirà en funció dels informes que enviïn els tècnics que revisen les vies. Des de dissabte hi ha una vintena d’inspeccions en marxa.