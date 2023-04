Sánchez anuncia el finançament de 43.000 nous habitatges públics

La precampanya electoral és una realitat i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n’és molt conscient. Per intentar guanyar aquesta batalla ha optat pels anuncis massius a llarg termini que sempre queden bé. Aquest dimecres ha seguit apostant per promocionar l’accés a l’habitatge. Si aquest diumenge anunciava que posava a la disposició d’Ajuntaments i territoris fins a 50.000 habitatges de la Sareb, aquest cop ha optat per anunciar la promoció de 43.000 nous habitatges públics destinats al lloguer social. En una intervenció al Congrés dels diputats, el president espanyol ha assegurat que aquests nous habitatges seran tant de nova construcció com de rehabilitació, i es finançaran amb una nova línia de l’ICO dotada de 4.000 milions d’euros de fons europeus. En menys de quatre dies, Sánchez s’ha tret de la màniga quasi 100.000 nous habitatges a tot l’estat.

S’ha de dir que 93.000 habitatges són molts, sí, però per resoldre el problema de l’habitatge que arrossega l’estat de fa més d’una dècada només són suficients per començar. De fet, la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez, ja va anunciar dilluns que per assolir un 20% del parc públic d’habitatge, una xifra semblant a la resta d’estats europeus, farien falta fins a 20 anys i molts més dels habitatges anunciats pel president espanyol aquests últims dies. Continuant amb la intervenció de Pedro Sánchez al Congrés, aquests 43.000 habitatges noves compliran dues condicions: eficiència energètica i es destinaran a lloguer social o a preu assequible o cessió en ús de fins a 50 anys. Tot plegat, ha dit, per fer de l’accés a l’habitatge “el cinquè pilar de l’estat del benestar”.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, a l’estació de Montcada i Reixac-Manresa / Europa Press

Ara, després de quasi cinc anys al capdavant del govern espanyol, Sánchez ha considerat, i recordat, que l’accés a l’habitatge és una de les causes més greus de desigualtat a Espanya. Alhora, ha afegit que l’Estat és el quart país de la Unió Europea on els ciutadans han de destinar més esforços per comprar un habitatge. No és cap secret que l’accés a l’habitatge, actualment, és un problema per a gran part dels ciutadans al que Sánchez ha afegit que ja no es pot dir que sigui “un dret com és considerat a la Constitució”, perquè s’ha tractat “com una mercaderia”. “El meu compromís és total i és rotund, convertirem l’habitatge en el cinquè pilar de l’estat del benestar” ha sentenciat el líder de l’Executiu espanyol.

A propòsit d’això, però, el president espanyol sí que ha admès que l’anunci de destinar 50.000 immobles de la Sareb a habitatge social “no és suficient”. Alhora, però, ha pres l’hemeroteca per recordar que l’Estat es va gastar 58.000 milions d’euros en rescatar els bancs, i ara “retornarem part d’aquest deute a la societat convertint aquests habitatges en habitatges públics per als qui ho necessiten, sobretot els joves”.

Tenim “un problema molt seriós”

Sánchez ha prosseguit la seva particular obertura d’ulls assegurant que “Espanya té un problema amb l’habitatge molt seriós i greu”, com ja fa anys que denuncien diverses entitats i partits. A més, ha afegit que “som el tercer país de la Unió Europea amb més pisos buits i tenim menys d’un 3% de parc públic d’habitatge, a una distància sideral de països com Països Baixos”. “El meu compromís és que avancem perquè l’habitatge sigui un dret i no un problema com és avui per a la majoria dels ciutadans”.

Com porta fent des de fa temps en els seus discursos i intervencions, també hi ha hagut una dosi de crítica als governs del PP. en aquesta línia ha advertit a les administracions populars -que han anunciat que no aplicaran la nova llei d’habitatge– que “les regles que aprova aquest parlament es compleixen”, i que, per tant, “la Llei d’habitatge es complirà a tots i cadascun dels territoris de l’Estat”.

Esforços contra la inflació

En la mateixa intervenció, Sánchez ha aprofitat per parlar de la inflació reconeixent que continua essent una de les principals preocupacions dels ciutadans. En aquesta línia ha aprofitat per anunciar que el govern espanyol “treballa amb totes les seves forces” per “amortir, en la mesura de les nostres possibilitats, l’impacte a les butxaques de les nostres famílies”. Tot i això, també s’ha posat una nova medalla recordant que l’Estat té “una de les inflacions més baixes d’Europa”.

“Comprometrem tots els recursos necessaris per protegir les famílies, empreses, la gent, de l’impacte de la guerra d’Ucraïna, tal com vam fer amb la pandèmia”, ha dit abans de recordar que ja ha destinat més de 45.000 milions d’euros a polítiques per no deixar “la gent a la intempèrie”. Tot plegat, segons Sánchez, sense castigar el deute públic de l’Estat.