Catalunya serà dels més beneficiats pel desbloqueig de pisos de la Sareb

Catalunya, el País Valencià i Andalusia seran els territoris més beneficiats pel desbloqueig dels habitatges de la Sareb que va anunciar aquest diumenge el president del govern espanyol Pedro Sánchez. Així ho ha assegurat aquest dilluns al matí la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, que en una entrevista a TVE ha comentat que aquests tres territoris són els que concentren més habitatges de l’anomenat “banc dolent”.

Alhora, Calviño ha assegurat que l’executiu espanyol ha posat en marxa una nova estratègia per “aprofitar al 100% els actius” de la Sareb, derivats de la fallida bancària posterior a la crisi financera del 2008, i que va acabar assumint el govern espanyol amb diners públics. La vicepresidenta primera ha explicat que s’aniran posant a disposició aquests habitatges a mesura que se signin acords tant amb els governs territorials com amb els ajuntaments.

La ministra d’Afers Econòmics Nadia Calviño, una de les principals ponents de l’impost mínim a la UE/ EP

En aquest sentit, Calviño ha dit que ja s’està arribant a aquesta mena d’acords i que no tots els habitatges són adequats per a viure-hi, sobre el que s’entén que es podria adequar per sumar-los a la llista. La vicepresidenta ha apuntat que alguns solars també es podran aprofitar per a altres usos socials com hospitals o aparcaments.

Espanya no arribarà al 20% d’habitatge públic fins d’aquí a 20 anys

Ara bé, posar a disposició de la població 50.000 habitatges per al lloguer públic no solucionarà el conflicte de l’habitatge ni a Catalunya ni a l’estat. Un bon punt per solucionar aquest problema estructural de l’estat és que les administracions controlin una part important del parc de l’habitatge, que actual a Espanya és del 3%, una posició molt allunyada d’altres estats europeus.

Per posar fil a l’agulla amb el conflicte en qüestió, Pedro Sánchez es va comprometre a arribar a un 20% de l’habitatge públic, però no va posar data a la promesa. Un detall que ha afegit aquest dilluns al matí la ministra de Transports espanyola, Raquel Sánchez. En una entrevista a Onda Cero, l’exalcaldessa de Gavà ha assegurat que en 20 anys s’aconseguirà aquest objectiu d’aconseguir aquest 20% d’habitatge públic a l’estat.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez / A. Pérez Meca – Europa Press

Tal com va fer aquest diumenge el president Sánchez, la ministra ha situat en el punt de mira d’aquesta situació a les polítiques de liberalització de sòl del Partit Popular, així com a la venda d’habitatge públic als fons voltor. “Evidentment, a partir d’aquí nosaltres ens hem fixat un objectiu, la llei d’habitatge ja el regula d’aquesta manera, és a dir, aconseguir en un termini aproximat de 20 anys aquest objectiu. El 20% que és de resposta, és un objectiu ambiciós, és clar”, ha afegit.

Per a construir aquest parc públic d’habitatge, el govern espanyol es va marcar un objectiu inicial de posar a disposició 20.000 habitatges de lloguer assequible, que ara ja són 100.000 habitatges els que estan a disposició de les comunitats i dels ajuntaments. La ministra ha assegurat que ja estan per llogar uns 14.000 habitatges i que 21.000 més ja estan en diferent grau de desenvolupament, i es posaran a disposició en els pròxims mesos.

L’habitatge públic no es podrà vendre

Durant l’entrevista la ministra Sánchez també ha especificat que la Llei d’Habitatge -que no ha estat massa ben rebuda- prohibeix que l’habitatge públic pugui ser venut i es garanteix així una qualificació permanent d’aquest habitatge protegit. En referència a la futura Llei d’Habitatge, la ministra també ha explicat que es volen evitar operacions d’especulació immobiliària, que provoquin que els preus dels lloguers no estan subjectes a cap mena de control o de control. No obstant això, ha emfatitzat que la llei “afavoreix a tothom” i no va contra ningú, per la qual cosa ha evitat pronunciar-se contra els ‘fons voltor’ i els ha demanat que garanteixin “bones condicions”.