Sánchez anuncia la mobilització de 50.000 pisos per a lloguer assequible

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que el Consell de Ministres aprovarà un pla per a mobilitzar fins a 50.000 habitatges de la Sareb per destinar-los a lloguer assequible, sobretot per a joves i famílies. Concretament, l’executiu posarà 21.000 habitatges a disposició de municipis i comunitats autònomes; a més, impulsaran el lloguer social a 14.000 pisos ja habitats d’aquest parc, i promouran la construcció de fins a 15.000 habitatges públics en sòl disponible de la Sareb. A banda, Sánchez s’ha compromès a arribar al 20% de parc públic d’habitatge. Actualment, l’Estat només en té el 3%, mentre que la mitjana europea se situa en el 9%.

En un acte del PSOE a València el president del govern espanyol ha aprofitat també per carregar contra el PP i les polítiques d’habitatge que es va dur a terme mentre governaven. En aquesta línia, Sánchez ha recordat que les polítiques dels governs Rajoy van ser “un rotund fracàs” i van convertir aquest dret, l’habitatge, en “una mercaderia”. El president espanyol ha lamentat la privatització de tot l’habitatge públic que hi havia i ha assegurat que si ara només hi ha un 3% d’oferta pública d’habitatge és precisament per culpa del Partit Popular.

Per contra, Sánchez ha aprofitat per lloar els “països avançats” d’Europa que tenen un parc públic que suposa el 20% del total i ha remarcat que Espanya els vol “emular”. “Jo tinc aquest compromís amb Espanya: jo vull que Espanya sigui un país amb el 20% d’habitatge públic”, ha sentenciat Sánchez. Per últim, el president espanyol ha argumentat que el fet que hi hagi més oferta pública aconseguirà “amortitzar i controlar d’una manera millor” l’evolució dels preus. També ha assenyalat que garantirà una major accessibilitat a l’habitatge per als joves del país i, per tant, baixarà l’edat mitjana d’emancipació.

Un grandíssim problema

Sobre les polítiques d’habitatge, Sánchez ha qualificat d'”autèntic problema” l’accés a l’habitatge a l’estat i ha recordat que Espanya manté edats d’emancipació “inacceptables”, molt per sobre de la mitjana europea. En aquesta línia ha assenyalat que aquest assumpte segrega a la societat perquè “el 70% de les desigualtats” venen generades per la dificultat d’accedir a un habitatge digne.

En aquest sentit, ha lamentat el baix percentatge d’habitatge públic d’Espanya respecte als seus socis europeus –un 3% enfront del 9% de la mitjana de la UE– i s’ha fixat l’objectiu d’augmentar-la fins al 20%, al nivell dels països més desenvolupats del continent. A més ha afegit que Espanya és el tercer país de la UE amb més cases buides. D’aquesta manera, espera afavorir l’accés a l’habitatge, especialment dels joves i baixar l’edat mitjana d’emancipació. A més, amb un increment notable d’habitatge públic, espera esmorteir l’augment del preu dels immobles.

Critiques al PP per Doñana

Sobre la polèmica per l’ampliació de regadius al parc de Doñana, Sánchez ha demanat a Vox i PP que “rectifiquin” i “facin cas a la Comissió Europea, a la UNESCO i a la ciència”. “Ni el negacionisme de Vox ni la supèrbia del PP a Andalusia salvaran Doñana; nosaltres sí que frenarem aquest atropellament i utilitzarem tots els instruments de l’Estat per fer-ho”, ha advertit.