ERC tanca un acord amb el govern espanyol per desbloquejar la Llei d’Habitatge

ERC i Bildu han tancat un acord amb el govern espanyol per desbloquejar la Llei d’Habitatge, un dels projectes estrella de Pedro Sánchez per a l’actual legislatura que ha provocat un dur enfrontament entre PSOE i Podemos. Segons ha avançat la SER i han confirmat a l’ACN fonts de la Moncloa, els independentistes catalans i bascos, socis preferents del govern espanyol, han negociat a contrarellotge per tancar els últims serrells de la norma i anunciaran el pacte en una roda de premsa poc abans del migdia.

El president espanyol ha assumit en les últimes hores les negociacions amb Podemos i els socis d’investidura per tancar un acord que permeti aprovar la llei abans de les eleccions municipals del 28-M per poder utilitzar-la en la campanya electoral, que serà un bon termòmetre de les expectatives de Sánchez per reeditar el govern de coalició a Madrid. Tant el govern espanyol com el Ministeri de Transports són molt optimistes, mentre que el Ministeri de Drets Socials, controlat per Podemos, prefereix ser més cautelós i apel·la a la discreció per poder rematar la negociació fora del focus mediàtic.

Obres d’una promoció d’habitatges / Aedas Homes

Un topall al lloguer i els desnonaments, punts de conflicte

El govern espanyol va portar la llei catalana d’habitatge al Tribunal Constitucional (TC) per invasió de competències amb la promesa de fer una llei espanyola que donaria cobertura a la regulació dels lloguers i a la lluita contra els desnonaments, dues de les mesures estrelles de la legislació aprovada al Parlament. Les converses de l’executiu de Sánchez amb els grups parlamentaris s’han intensificat després que tant ERC com Bildu hagin apostat per donar una última oportunitat a la llei. De moment no han transcendit detalls sobre les mesures que s’inclouran al text definitiu.

Cal recordar que fa unes setmanes els independentistes catalans i bascos van tombar l’aprovació de la reforma de la llei mordassa perquè el PSOE no va voler incloure l’eliminació de les pilotes de goma i la prohibició de les devolucions en calent, dos dels punts més conflictius de la norma. Fins ara, els socialistes s’han mostrat molt reticents a regular els lloguers. ERC i Bildu, amb el suport de Podemos, aposten per un topall permanent del 3%, mentre que el PSOE prefereix no posar xifres i fiar-ho tot a un índex que s’ha de definir.