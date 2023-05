Batalla interna a l’ANC amb vuit esmenes a la totalitat al full de ruta

L’Assemblea Nacional Catalana viu un autèntic batibull intern. Després de sonades dimissions al secretariat nacional i de l’articulació d’un front opositor intern a Dolors Feliu a través del col·lectiu Indesinenter, ara toca posar negre sobre blanc el debat ideològic en el procés per redactar el nou full de ruta. I tornen a aflorar diferències que mostren la divisió interna a l’entitat independentista. Una divisió que s’ha desacomplexat tant que es farà veure a l’Assemblea General Ordinària (AGO) que aquest dijous comença de manera virtual i que acabarà el pròxim 24 de maig.

Un conclave vital per a l’Assemblea perquè haurà d’aprovar el full de ruta per als pròxims dos anys. Un mapa de treball importantíssim per poder centrar l’operativa de l’entitat. Però debatre i aprovar aquest document no serà un camí de flors i violes, ans al contrari. Segons ha pogut saber El Món, s’han presentat vuit esmenes a la totalitat al document. És a dir, que l’estripen de dalt a baix. Així mateix, es mantenen 438 esmenes parcials. L’AGO també haurà d’avalar els comptes de l’entitat i l’informe de gestió que podria tenir molts vots contraris a l’actual direcció política de l’ANC.

Una de les esmenes a la totalitat presentades per alguna de les sectorials territorials/QS

Assemblees territorials bel·ligerants

Una de les esmenes a la totalitat, a les quals ha tingut accés El Món, prové d’Anglesola (Urgell), que reclama reforçar el front internacional aprofitant la batalla judicial a Europa de l’exili.

Des del barri de Sant Antoni de Barcelona, es demana que es mantingui el full de ruta del 2022. Des de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental), proposen organitzar un Euromaidan, com Ucraïna va fer a finals del 2013.

La idea que defensa l’esmena de l’assemblea local d’Arenys de Mar (Maresme) és preparar la llista cívica en base la idea del Grup Objectivament Identificable (GOI) que va estipular el Tribunal de Justícia de la Unió Europea arran del plet de les qüestions prejudicials del jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra el Procés, Pablo Llarena.

Des d’Esplugues del Llobregat (Baix Llobregat), el soci Josep Pinyol nega que la solució sigui la creació de la llista cívica, perquè considera que, si bé és cert que el problema va ser que els partits independentistes no van fer la feina, la resposta no és crear un “quart espai electoral”.

Des de Cornellà de Llobregat, l’esmena es basa a demanar més implicació dels ajuntaments en la lluita per la independència. L’esmena de Sant Vicenç dels Horts aposta per una llista cívica i alhora buscar la manera de “paralitzar el país”.

Entre el 19 i el 20 de maig es votaran tant les esmenes totals i les parcials. El debat es manté molt viu.