Turull colla el Govern per la gestió de la sequera: “Primer has d’escoltar”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat aquest dissabte des de Cervera que el Govern hagi aplicat una política de “primer disparar i després apuntar” en el cas de la gestió de la sequera. “Primer has d’escoltar i, després, a partir d’escoltar, entens, i si entens, actues”, ha reblat. En l’acte de presentació dels candidats de la formació a la vegueria de Lleida s’ha qüestionat que primer es tirés endavant el decret i després es reunís la taula de partits i entitats. En aquest sentit, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha destacat que s’hagi “obligat” al Govern a seure amb ells per parlar d’un “pla de xoc” que inclou mesures que s’han fet “escoltant al sector” i que es discutirà la setmana que ve com a projecte de llei.

Laura Borràs durant el dinar de suport que han fet uns 450 simpatitzants i militants de Junts de tot Catalunya / ACN

Dard al Govern

Turull ha volgut defensar la política davant dels alcaldables de Junts per a les eleccions municipals del 28-M. “Som un instrument, no som una finalitat. No prenem les decisions en funció de com quedarà el partit”, ha dit el secretari general de Junts que ha afegit: “Farem residències per la gent gran si hi ha necessitat, no si et voten o no et voten”.

Borràs veu la política com “un esport de risc”

Per la seva banda, Borràs Junts ha dit dedicar-se a la política avui en dia “és un esport de risc i fer-ho per Junts encara més”. També ha indicat que són un partit de “país” que té la independència com a objectiu i en un sentit “molt pragmàtic”. També ha posat en valor el nombre de candidatures presentades arreu del territori tot i ser una formació “jove”.

Finalment, el secretari general de Junts ha acabat el seu discurs dient que votar Junts “és la pitjor notícia pels il·lusos enterradors del procés de la independència”. A més, ha afegit que també serveix per lluitar contra els que “fan que a l’estat espanyol la política la manin les togues”. “Nosaltres no tenim ni volem tenir togues per fer política, nosaltres no tenim ni volem tenir cla