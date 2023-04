Turull presiona el Gobierno por la gestión de la sequía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este sábado desde Cervera que el Gobierno haya aplicado una política de «primero disparar y después apuntar» en el caso de la gestión de la sequía. «Primero tienes que escuchar y, después, a partir de escuchar, entiendes, y si entiendes, actúas», ha remachado. En el acto de presentación de los candidatos de la formación a la vegueria de Lleida se ha cuestionado que primero se saliera adelante el decreto y después se reuniera la tabla de partidos y entidades. En este sentido, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha destacado que se halla «obligado» en el Gobierno a sentar con ellos por habla de un «plan de choque» que incluye medidas que se han hecho «escuchando al sector» y que se discutirá la semana que viene como proyecto de ley.

Laura Borràs durante la comida de apoyo que han hecho unos 450 simpatizantes y militantes de Junts de todo Cataluña / ACN

Dardo en el Gobierno

Turull ha querido defender la política ante los alcaldables de Junts para las elecciones municipales del 28-M. «Somos un instrumento, no somos una finalidad. No tomamos las decisiones en función de cómo quedará el partido», ha dicho el secretario general de Junts que ha añadido: «Haremos residencias por la gente mayor si hay necesidad, no si te votan o no te votan».

Borràs ve la política como «un deporte de riesgo»

Por su parte, Borràs Junts ha dicho dedicarse a la política hoy en día «es un deporte de riesgo y hacerlo por Junts todavía más». También ha indicado que son un partido de «país» que tiene la independencia como objetivo y en un sentido «muy pragmático». También ha puesto en valor el número de candidaturas presentadas en todo el territorio a pesar de ser una formación «joven».

Finalmente, el secretario general de Junts ha acabado su discurso diciendo que votar Junts «es la peor noticia por los ilusos enterradores del proceso de la independencia». Además, ha añadido que también sirve para luchar contra los que «hacen que en el estado español la política la manden las togas». «Nosotros no tenemos ni queremos tener togas para hacer política, nosotros no tenemos ni queremos tener cla