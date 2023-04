El PPC avisa a Aragonès que l’Acord de Claredat “és la Constitució”

La dreta unionista del Parlament de Catalunya també ha alçat la veu contra la intenció del president Pere Aragonès de reactivar el procés d’elaboració de l’Acord de Claredat. Vox ha assegurat que aquesta proposta significa “més ruptura i divisió entre els catalans”, mentre que el PPC ha avisat Aragonès que “no hi ha res més clar” que l’Acord de Claredat “és la Constitució”. Per últim, Ciutadans (Cs) ha acusat el president de la Generalitat de fer “la viu-viu” i de “generar un discurs estèril que no porta enlloc”. Aragonès ha anunciat aquest dimarts que convocaria la taula de partits després de les eleccions municipals del 28 de maig per avançar en la iniciativa. Vox no figura en aquesta llista i han assegurat sentir-se “elogiats” perquè “no compten” amb ells.

Pere Aragonès ha confirmat que, com a prèvia de la reunió dels partits al juny, activa el consell acadèmic d’experts que pilotarà l’Acord de Claredat i els encarregarà un primer informe. Com era d’esperar, els partits de la dreta unionista de la cambra catalana no han rebut amb bons ulls que el president català recuperi aquesta idea que ERC va posar sobre la taula mesos enrere. La portaveu dels populars al Parlament, Lorena Roldán, ha advertit Aragonès que “l’Acord de Claredat és la Constitució: més clar que això no hi ha res”. Roldán ha aprofitat la compareixença per criticar la reforma del reglament del Parlament que proposen republicans i CUP contra els “discursos d’odi” de Vox a la cambra. “S’escuden en els discursos d’odi, però volen imposar el silenci dels discrepants”, ha reblat. En aquest sentit, els ha acusat de “pretendre silenciar” la cambra.

Vox no estarà a la taula de partits

La proposta d’Aragonès s’inspira en l’Acord de Claredat del Canadà, que estableix les bases perquè l’executiu pugui negociar la secessió d’una de les seves províncies. En aquesta línia, el portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha apuntat que el president del Govern “no en coneix el detall” perquè una normativa així “evitaria consultes com la de l’1-O o el 9-N”. El portaveu de la formació taronja ha afegit que la divisió de l’estat espanyol seria “un desastre moral, humà, econòmic i emocional” per als catalans i la resta de ciutadans de l’Estat.

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga | ACN

Vox tampoc ha trigat a dir la seva i ha afirmat que l’Acord de Claredat del Govern significa “més ruptura i divisió entre els catalans”. El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, amb ironia, ha remarcat que se senten “elogiats”, perquè no han “comptat amb ells” de cara a la reunió de partits. Sobre la proposta d’impulsar una reforma per prohibir els “discursos d’odi” del partit ultradretà, Garriga ha lamentat que “pretenen que només es parli del que ells volen”. “Els molesta que Vox sigui en una cambra que es pensen que és només seva i de ningú més”, ha afegit el portaveu.