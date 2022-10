Poble Lliure demana a Aragonès la convocatòria d’eleccions

Poble Lliure ha reclamat la dissolució del Parlament i la convocatòria d’eleccions anticipades després de la sortida de Junts del Govern de la Generalitat. En un comunicat, el partit –integrat la CUP-NCG- ha plantejat que el nou executiu sigui “un govern de transformació nacional” liderat per la presidenta del grup parlamentari dels cupaires, Dolors Sabater. Poble Lliure també proposa una nova força política que agrupi el màxim nombre d’actors polítics i socials al voltant d’un programa a de mínims per l’autodeterminació i la independència. “Emplacem a tots els actors que considerin aquest escenari i comparteixin la proposta de mínims a construir una Alternativa Nacional i Popular de Govern”, subratllen.

El diputat de la CUP, Carles Riera, durant una reunió de la Mesa del Parlament | ACN

Crítics amb Junts i ERC

Al seu comunicat Poble Lliure acusa ERC i Junts de patir “una deriva autonomista” i creu que això representa un “obstacle sever” per aconseguir la unitat estratègica. Davant aquest escenari, asseguren, la CUP “no pot restar immòbil” i li demana “una passa endavant” per construir “un acord ampli immediat per fer front als múltiples reptes i aturar el gir autonomista.

La CUP veu la sortida de Junts com el “col·lapse de la legislatura”

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, veu la sortida de Junts del Govern com una mostra més del “col·lapse de la legislatura””. Ho ha dit en una entrevista al Planta Baixa de TV3 poc després que es conegués el resultat de la consulta. Reguant ha assegurat que, ara mateix, el Govern de Catalunya es troba “en una cruïlla” i ha remarcat que el que ha de fer l’executiu de Pere Aragonès és “decidir si continua com fins ara, amb aquests acords que ha anat conformant sistemàticament, o si busca alternatives pel que fa a les polítiques”.. De fet, Reguant ha retret al president Aragonès que hagi “tancat la porta” a totes les propostes que li han presentat des de la CUP, recordant-li que ha de ser “conscient” de la situació social i econòmica del país.