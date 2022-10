L’ANC carrega contra el nou Govern perquè està “lluny de respectar” l’1-O

L’Assemblea Nacional Catalana ha carregat contra els nous consellers del Govern del president Pere Aragonès: Natàlia Mas, Meritxell Serret, Juli Fernández, Quim Nadal, Carles Campuzano i Gemma Ubasart. L’entitat ha lamentat que aquest Govern està “ple de noms del passat” i queden “lluny de respectar el mandat de l’1 d’Octubre i el consens del 52% independentista” que la ciutadania va escollir el 14 de febrer del 2021.

A banda, l’ANC també ha denunciat que el “suposat consens del 80% de la ciutadania” té “minsa legitimitat” i un “mínim reconeixement al Parlament”. Per això, asseguren en un comunicat, té únicament “capacitat de fer autonomisme de mirada curta”. “Amb aquests

nomenaments, l’executiu gira l’esquena a l’únic projecte viable per a una Catalunya de progrés: la independència unilateral”, reblen en un comunicat molt dur amb l’elecció de noms d’Aragonès. “La població de Catalunya va votar un projecte per dur a terme la independència aquest mandat i amb aquesta tria queda clar del tot que no mantindrà la seva promesa”, insisteix l’entitat, que demana que es deixi de “mentir” a la ciutadania.

Constaten la “manca de projecte independentista”

En aquest sentit, demanen a Aragonès aplicar el “projecte transversal i realista per a Catalunya” que segons l’ANC és “fer la independència”. Per això, exigeixen noves eleccions: “Avui, 10 d’octubre, el crit torna a ser el mateix: eleccions per a la independència”. Segons l’entitat el trencament del Govern independentista ha evidenciat la “manca de projecte independentista”, pel que constaten diversos punts: