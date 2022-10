L’ANC convoca una conferència el 2023 per “fer efectiva la independència”

L’Assemblea Nacional Catalana es conjura per la continuïtat de l’independentisme amb la crisi del Govern. Després de reunir-se amb representants dels tres partits independentistes amb representació al parlament de Catalunya, així com amb els presidents Pere Aragonès i Carles Puigdemont i l’exvicepresident Jordi Puigneró, l’ANC ha comunicat l’organització d’una conferència nacional a principis de 2023. L’acte ha de servir, defensen, per “conformar i dotar de contingut l’estratègia per fer efectiva la declaració d’independència”.

L’objectiu, així, és superar les mancances dels partits les institucions amb la definició de “les actuacions necessàries per declarar la independència”. L’horitzó de l’ANC supera el del trencament amb l’Estat espanyol, en tant que projecten un escenari en què aquest sigui “efectiu, sostingut en el temps” i en què s’aconsegueixi el reconeixement internacional necessari.

Conferència nacional el 2023

L’Assemblea acusa Junts i Esquerra Republicana de Catalunya de “falta de projecte independentista”. Després del trencament del Govern per la sortida del partit de Laura Borràs i Jordi Turull, l’entitat constata que “ni la Generalitat ni els partits representats al parlament tenen un pla definit per fer la independència“.

En un recent comunicat, l’Assemblea ha celebrat la capacitat de la mobilització ciutadana de l’Onze de Setembre per forçar les formacions polítiques a “sortir de l’immobilisme”. Tot i que la tensió entre socis ha fet saltar l’executiu, l’ANC lamenta una manca d'”estratègia consistent per fer efectiva la independència” entre els representants institucionals del país.

Retrets de les entitats

L’Assemblea no ha estat l’única entitat de la societat civil del país que ha mostrat el seu rebuig a les estratègies dels partits independentistes després del trencament del Govern. Per al president d’Òmnium Cultural Xavier Antich, la crisi a l’executiu “allunya la societat catalana de les institucions” i contribueix a la paralització del moviment independentista. En aquest sentit, reclama “mantenir l’objectiu de fer possible la República catalana”. Antich ha fet una crida també a eixamplar el moviment, tot remarcant la necessitat d'”atreure noves sensibilitats i nous lideratges” a l’independentisme.