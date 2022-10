L’ANC creu que amb la marxa de Junts “l’estratègia partidista ha fracassat”

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) també s’ha pronunciat després dels resultats de la consulta interna a Junts que confirmen la sortida de la formació del Govern. En un missatge a través de Twitter, l’entitat que la marxa del partit de Laura Borràs i Jordi Turull constata que “l’estratègia partidista ha fracassat”. L’ANC critica que “no ens ha dut la independència tal com havien promès” i, en la piulada, afegeix: “Independència o eleccions!”. A més, reivindiquen que l’Onze de Setembre i la mobilització popular “han trasbalsat” la política catalana. “És el poble qui segueix tenint el poder de canviar-ho tot!”, conclouen.

Un 55% de la militància a favor de sortir

Pocs minuts després de les 17 hores d’aquest divendres es feien públics els resultats de la consulta de Junts per Catalunya, que va començar dijous. Amb una participació del 79,18%, els afiliats i afiliades de JxCat optaven finalment per trencar amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i abandonar el Govern de la Generalitat de Catalunya. A la pregunta de si volien que la formació continués a l’executiu, un 55,73% ha votat que no, un 42,39% que sí i un 1,88% ha votat en blanc.