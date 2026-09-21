Junts per Catalunya ha anunciat que els representants del partit al Parlament, al Congrés, al Senat i a l’Ajuntament de Barcelona no participaran en l’acte commemoratiu del Dia Internacional de la Pau i d’homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement organitzat al Congrés, i que se celebrarà aquest vespre. La formació de Carles Puigdemont ho ha anunciat durant una roda de premsa a la seu del partit. “Casals va ser un català compromès amb el seu país, la pau, la democràcia i la llibertat”, ha destacat el vicepresident i portaveu de la formació, Josep Rius, que ha criticat que es descontextualitzi la seva figura. A més, el partit ha comunicat la decisió a la presidenta a de la cambra baixa, la socialista Francina Armengol, a través d’una carta on argumenta que la seva absència es deu a la voluntat de “descontextualitzar” el personatge i exigeix que qualsevol reconeixement respecti el seu compromís polític amb Catalunya, l’exili i la llengua catalana.
Des de Junts consideren que l’organització de l’esdeveniment incorre en una “temptació d’espanyolització” que invisibilitza la dimensió nacional del violoncel·lista del Vendrell. “La nostra absència respon a una raó de fons: no podem participar en un acte que descontextualitzi la figura de Pau Casals i n’ometi el compromís inequívoc amb Catalunya”, argumenten en la missiva signada conjuntament per Jordi Turull, Miriam Nogueras, Mònica Sales, Eduard Pujol i Jordi Martí. En aquest sentit, el partit recorda que la trajectòria universal de Casals és “inseparable de la seva catalanitat”.
El text remarca el seu paper d’oposició ferma al franquisme, el seu exili iniciat el gener de 1939 i el seu suport als refugiats, recordant que el músic va morir a Puerto Rico el 1973 sense haver pogut tornar a la seva terra natal després de 34 anys d’allunyament forçat. Així mateix, la carta fa referència explicita al seu històric discurs davant les Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971, quan després de rebre la Medalla de la Pau va pronunciar la cèlebre frase “Soc català” per reivindicar les arrels democràtiques i parlamentàries de Catalunya abans d’interpretar El Cant dels Ocells.
Reclamen que es faci en català
Després de recordar la trajectòria de Casals, la formació remarca que “aquesta dimensió lligada a la catalanitat és inseparable de la seva figura”. “Homenatjar Pau Casals exigeix reconèixer també el seu catalanisme, el seu exili i la seva oposició a la dictadura. I per descomptat, defugir qualsevol temptació d’espanyolització”, subratllen els dirigents del partit, que també deixa clar que “respectar Pau Casals és respectar també allò que ell mateix va dir al món que era”. “I el primer pas per respectar la seva figura és que un acte que homenatja Pau Casals es faci en la seva llengua, el català”, conclou.