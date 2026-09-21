Junts per Catalunya ha anunciado que los representantes del partido en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado y en el Ayuntamiento de Barcelona no participarán en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Paz y de homenaje a Pau Casals en el 150º aniversario de su nacimiento organizado en el Congreso, y que se celebrará esta tarde. La formación de Carles Puigdemont lo ha anunciado durante una rueda de prensa en la sede del partido. “Casals fue un catalán comprometido con su país, la paz, la democracia y la libertad”, ha destacado el vicepresidente y portavoz de la formación, Josep Rius, quien ha criticado que se descontextualice su figura. Además, el partido ha comunicado la decisión a la presidenta de la cámara baja, la socialista Francina Armengol, a través de una carta donde argumenta que su ausencia se debe a la voluntad de «descontextualizar» el personaje y exige que cualquier reconocimiento respete su compromiso político con Cataluña, el exilio y la lengua catalana.

Desde Junts consideran que la organización del evento incurre en una «tentación de españolización» que invisibiliza la dimensión nacional del violonchelista de Vendrell. «Nuestra ausencia responde a una razón de fondo: no podemos participar en un acto que descontextualice la figura de Pau Casals y omita su compromiso inequívoco con Cataluña», argumentan en la misiva firmada conjuntamente por Jordi Turull, Miriam Nogueras, Mònica Sales, Eduard Pujol y Jordi Martí. En este sentido, el partido recuerda que la trayectoria universal de Casals es «inseparable de su catalanidad».

El texto remarca su papel de oposición firme al franquismo, su exilio iniciado en enero de 1939 y su apoyo a los refugiados, recordando que el músico murió en Puerto Rico en 1973 sin haber podido regresar a su tierra natal después de 34 años de alejamiento forzado. Asimismo, la carta hace referencia explícita a su histórico discurso ante las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1971, cuando después de recibir la Medalla de la Paz pronunció la célebre frase «Soy catalán» para reivindicar las raíces democráticas y parlamentarias de Cataluña antes de interpretar El Cant dels Ocells.

Pau Casals / Foto: Dominique Berretty Gamma Rapho / Getty-Images / Cedida pel Festival Pablo Casals de Prada

Reclaman que se haga en catalán

Después de recordar la trayectoria de Casals, la formación remarca que «esta dimensión ligada a la catalanidad es inseparable de su figura». «Homenajear a Pau Casals exige reconocer también su catalanismo, su exilio y su oposición a la dictadura. Y por supuesto, evitar cualquier tentación de españolización», subrayan los dirigentes del partido, que también dejan claro que «respetar a Pau Casals es respetar también lo que él mismo dijo al mundo que era». «Y el primer paso para respetar su figura es que un acto que homenajea a Pau Casals se haga en su lengua, el catalán», concluyen.