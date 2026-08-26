Junts per Catalunya ha vuelto a registrar este miércoles en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para delegar a la Generalitat de Catalunya las competencias en materia de inmigración. La iniciativa llega en plena crisis migratoria en Ceuta y recupera el acuerdo pactado inicialmente con el PSOE, pero esta vez se presenta sin la firma de los socialistas y con cambios en el preámbulo para esquivar el veto de Podemos, que hace un año tumbó el texto calificándolo de «racista».

La portavoz de Junts en la cámara baja, Míriam Nogueras, ha explicado en rueda de prensa que se ha suprimido la redacción que definía la inmigración como un riesgo para la cohesión social para dejar una exposición de motivos estrictamente técnica. «Ahora mismo no hay ninguna excusa para no votar ‘sí’, porque la parte que molestaba a Podemos ya no está», ha asegurado Nogueras, quien se ha preguntado si la formación de la izquierda radical mantendrá su apoyo al «bloque del PP y Vox» o permitirá que Cataluña tenga las herramientas para gobernar. Nogueras ha reprochado a los socialistas españoles su pasividad: «El PSOE hace de PSOE y le gusta dilatar las soluciones; como la ciudadanía no puede esperar más, lo hacemos nosotros».

En su intervención, Nogueras ha vinculado directamente la iniciativa a la situación que se vive en la frontera sur del estado español y ha dejado clara la posición de su partido: Junts rechaza frontalmente que Cataluña deba acoger parte de los menores migrantes no acompañados que han entrado recientemente en Ceuta. Nogueras ha defendido que esta postura «no va contra los menores», sino «contra la irresponsabilidad del gobierno español», a quien acusa de no controlar las fronteras y de impulsar regularizaciones extraordinarias de «manera unilateral» que acaban saturando los servicios públicos catalanes: «Cataluña no tiene capacidad de acogida infinita, y hay que decirlo. Ahora ya no podemos atender la Cataluña de los 8 millones. Por lo tanto, la Cataluña de los 10 millones de Illa y de los socialistas no solo es inviable, sino que es irresponsable». «Están poniendo en riesgo el modelo catalán y nuestro estado del bienestar, y nos abocan a la precariedad y a seguir empobreciendo a la clase media y trabajadora de Cataluña», ha sentenciado.

@miriamnoguerasM, vicepresidenta y portavoz en el congreso:



🗣️»Cataluña no tiene capacidad de acogida infinita, y hay que decirlo. Ahora ya no podemos atender la Cataluña de los 8M. Por lo tanto, la Cataluña de los 10M de Illa y de los socialistas no solo es inviable sino que es irresponsable. Están… pic.twitter.com/Co71MwoiFr — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) 26 de agosto de 2026

Ventanilla única, control fronterizo y 1.800 nuevos mossos

La proposición de ley contempla que la Generalitat gestione las devoluciones de extranjeros que tengan prohibida la entrada, por lo que los Mossos d’Esquadra colaborarían en el control fronterizo con las fuerzas de seguridad españolas, con quienes también compartirían la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación. Asimismo, prevé que se configure como «ventanilla única» para las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y la expedición del número de identidad de extranjero (NIE), además de asumir la gestión directa de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y la competencia sancionadora. Además, la Generalitat pasaría a gestionar los procedimientos de devolución y a determinar los perfiles y contingentes de trabajadores contratados en origen, siempre bajo el cumplimiento de la normativa lingüística vigente.