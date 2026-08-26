Junts per Catalunya ha tornat a registrar aquest dimecres al Congrés dels Diputats la proposició de llei per delegar a la Generalitat de Catalunya les competències en matèria d’immigració. La iniciativa arriba en plena crisi migratòria a Ceuta i recupera l’acord pactat inicialment amb el PSOE, però aquesta vegada es presenta sense la signatura dels socialistes i amb canvis al preàmbul per esquivar el veto de Podem, que fa un any va tombar el text titllant-lo de “racista”.
La portaveu de Junts a la cambra baixa, Míriam Nogueras, ha explicat en roda de premsa que s’ha suprimit la redacció que definia la immigració com un risc per a la cohesió social per deixar una exposició de motius estrictament tècnica. “Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar ‘sí’, perquè la part que molestava Podem ja no hi és”, ha assegurat Nogueras, que s’ha preguntat si la formació de l’esquerra radical mantindrà el seu suport al “bloc del PP i Vox” o permetrà que Catalunya tingui les eines per governar. Nogueras ha retret als socialistes espanyols la seva passivitat: “El PSOE fa de PSOE i li agrada dilatar les solucions; com que la ciutadania no pot esperar més, ho fem nosaltres”.
En la seva intervenció, Nogueras ha vinculat directament la iniciativa a la situació que es viu a la frontera sud de l’estat espanyol i ha deixat clara la posició del seu partit: Junts rebutja frontalment que Catalunya hagi d’acollir part dels menors migrants no acompanyats que han entrat recentment a Ceuta. Nogueras ha defensat que aquesta postura “no va contra els menors”, sinó “contra la irresponsabilitat del govern espanyol”, a qui acusa de no controlar les fronteres i d’impulsar regularitzacions extraordinàries de “manera unilateral” que acaben saturant els serveis públics catalans: “Catalunya no té capacitat d’acollida infinita, i cal dir-ho. Ara ja no podem atendre la Catalunya dels 8 milions. Per tant, la Catalunya dels 10 milions d’Illa i dels socialistes no només és inviable, sinó que és irresponsable”. “Estan posant en risc el model català i el nostre estat del benestar, i ens aboquen a la precarietat i a seguir empobrint a la classe mitjana i treballadora de Catalunya”, ha sentenciat.
@miriamnoguerasM, vicepresidenta i portaveu al congrés:— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) August 26, 2026
🗣️”Catalunya no té capacitat d’acollida infinita, i cal dir-ho. Ara ja no podem atendre la Catalunya dels 8M. Per tant, la Catalunya dels 10M d’Illa i dels socialistes no només és inviable sinó que és irresponsable. Estan… pic.twitter.com/Co71MwoiFr
Finestreta única, control fronterer i 1.800 nous mossos
La proposició de llei contempla que la Generalitat gestioni les devolucions d’estrangers que tinguin prohibida l’entrada, per la qual cosa els Mossos d’Esquadra col·laborarien en el control fronterer amb les forces de seguretat espanyoles, amb qui també compartirien la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques de cooperació. Així mateix, preveu que es configuri com a “finestreta única” per a les autoritzacions d’estada de llarga durada, residència temporal i l’expedició del número d’identitat d’estranger (NIE), a més d’assumir la gestió directa dels centres d’internament d’estrangers (CIE) i la competència sancionadora. A més, la Generalitat passaria a gestionar els procediments de devolució i a determinar els perfils i contingents de treballadors contractats en origen, sempre sota el compliment de la normativa lingüística vigent.