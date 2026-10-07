Miguel Bernardeau encara no sap com va aconseguir un paper en la pel·lícula més mediàtica dels últims mesos, La bola negra d’Els Javis, que sembla que ha entusiasmat tothom que l’ha vist. Qui es fes famós a Élite ha parlat, precisament, sobre el càsting “horrorós” que va fer en una entrevista inesperada en ell… tenint en compte que fa l’impossible per evitar parlar amb la premsa. TVE ha aconseguit tenir-lo al plató d’Henar Álvarez i s’ha notat que li cau bé, ja que li ha concedit un munt de titulars bastant potents. Per exemple? Què opina sobre l’allau e comentaris que ha generat el seu nu: “Em molesta una mica“.
En aquesta intervenció a televisió, l’intèrpret ha confessat que ha arribat a camuflar-se entre el públic en una de les sessions al cinema: “Em vaig posar unes ulleres i una caputxa perquè tenia molta curiositat per veure quins gestos feia la gent en moments molt èpics, per exemple”. I, evidentment, ha promocionat el film de la millor manera que ha pogut amb una floreta rere una altra: “Aquesta és una pel·lícula molt important i cal deixar clar que la temàtica principal no és l’homosexual sinó que parla de Lorca, la Guerra Civil i tot el que ha implicat”. La crítica ha estat boníssima, però ell personalment s’ha trobat amb gent que els ha criticat: “M’han dit que soc un fill de la gran p… i que després de veure la pel·lícula només podien dir Viva España“.
Com dèiem, de la seva aparició a la pel·lícula molts s’han quedat amb l’escena en què se’l veu completament despullat. La mida del seu membre viril ha generat molta curiositat, és clar, i ràpidament ha volgut insistir que es tracta d’una pròtesi: “De debò us creieu que les ferides són de veritat?”, ha afegit. El problema és que aquest tema ha acaparat massa atenció, segons el seu parer: “Em molesta una mica que sigui un comentari tan generalitzat amb la feina que hi ha a la pel·lícula i tot el que hem fet”.
El càsting de Miguel Bernardeau per a La bola negra, un desastre
Ha fet gràcia que tregui a la llum com va anar el càsting per obtenir el paper, ja que no ho va fer gaire bé precisament: “Em vaig trobar els Javis als Goya, a la part de darrere, perquè jo sortia a entregar un premi. Allà, em va dir que tenia un personatge per a mi i que volia que llegís un llibre i veiés una pel·lícula. El problema és que, amb els nervis, l’endemà no recordava quin llibre m’havia dit… Alguna cosa d’una bola, però no ho recordava”. Així, va arribar a la prova sense haver fet cas a la recomanació del director i el resultat va ser desastrós: “Em va sortir com el cul“.
Miguel Bernardeau va estar martiritzant-se durant dues setmanes, totalment convençut que havia perdut l’oportunitat de la seva vida. I, en aquesta desesperació, ara confessa que va arribar a resar: “Em vaig fer creient… Em llevava i resava a Déu, m’anava a dormir i resava a Déu… Només feia que demanar-li que em donés una altra oportunitat“. I, sorprenentment, el van convocar per a una segona prova: “A ells no els havia semblat que ho havia fet malament”. La cosa és que no és la primera vegada que li passa, ja que diu que és d’aquests actors tan perfeccionistes que sempre pensa que ho ha fet malament: “Soc horrible amb això, truco i demano que la repeteixin”.
L’actor se solidaritza amb la crisi de l’habitatge
Els teleespectadors s’han sorprès que Miguel Bernardeau hagi aprofitat l’entrevista per posicionar-se sobre un dels problemes més d’actualitat aquests dies, l’accés a l’habitatge. Ell que no acostuma a mullar-se, ara ho ha fet: “Em sembla una barbaritat que els joves no es puguin permetre un habitatge avui dia i que estiguem renunciant a aquests drets bàsics“, ha denunciat. L’actor assegura que té “una gran quantitat d’amics” amb feines molt bones que no poden permetre’s un habitatge, així que veu “importantíssim” que la gent s’estigui queixant.
I, des d’aquí, ha enviat “una abraçada molt forta” a totes les persones concentrades a la Plaça del Sol. Ell és un privilegiat i ho reconeix obertament, però reclama que també els rics puguin posicionar-se a favor dels més desafavorits: “Des del privilegi també podem parlar i dir que els donem suport. Jo tinc el meu pis, però he anat a Sol i crec que és bo ser conscient de la situació”.
Una entrevista que ha agradat als fans, que han pogut conèixer una mica més què pensa i com és.