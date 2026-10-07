Miguel Bernardeau aún no sabe cómo consiguió un papel en la película más mediática de los últimos meses, La bola negra de Els Javis, que parece que ha entusiasmado a todo el que la ha visto. Quien se hiciera famoso en Élite ha hablado, precisamente, sobre el casting «horroroso» que hizo en una entrevista inesperada en él… teniendo en cuenta que hace lo imposible por evitar hablar con la prensa. TVE ha conseguido tenerlo en el plató de Henar Álvarez y se ha notado que le cae bien, ya que le ha concedido un montón de titulares bastante potentes. Por ejemplo, ¿qué opina sobre la avalancha de comentarios que ha generado su desnudo? «Me molesta un poco«.

En esta intervención en televisión, el intérprete ha confesado que ha llegado a camuflarse entre el público en una de las sesiones en el cine: «Me puse unas gafas y una capucha porque tenía mucha curiosidad por ver qué gestos hacía la gente en momentos muy épicos, por ejemplo». Y, evidentemente, ha promocionado el film de la mejor manera que ha podido con un cumplido tras otro: «Esta es una película muy importante y hay que dejar claro que la temática principal no es la homosexualidad sino que habla de Lorca, la Guerra Civil y todo lo que ha implicado». La crítica ha sido buenísima, pero él personalmente se ha encontrado con gente que los ha criticado: «Me han dicho que soy un hijo de la gran p… y que después de ver la película solo podían decir Viva España«.

Como decíamos, de su aparición en la película muchos se han quedado con la escena en la que se le ve completamente desnudo. El tamaño de su miembro viril ha generado mucha curiosidad, claro, y rápidamente ha querido insistir que se trata de una prótesis: «¿De verdad os creéis que las heridas son de verdad?», ha añadido. El problema es que este tema ha acaparado demasiada atención, según su parecer: «Me molesta un poco que sea un comentario tan generalizado con el trabajo que hay en la película y todo lo que hemos hecho».

El casting de Miguel Bernardeau para La bola negra, un desastre

Ha hecho gracia que saque a la luz cómo fue el casting para obtener el papel, ya que no lo hizo muy bien precisamente: «Me encontré con los Javis en los Goya, en la parte de atrás, porque yo salía a entregar un premio. Allí, me dijo que tenía un personaje para mí y que quería que leyera un libro y viera una película. El problema es que, con los nervios, al día siguiente no recordaba qué libro me había dicho… Algo de una bola, pero no lo recordaba». Así, llegó a la prueba sin haber hecho caso a la recomendación del director y el resultado fue desastroso: «Me salió como el culo«.

Miguel Bernardeau estuvo martirizándose durante dos semanas, totalmente convencido de que había perdido la oportunidad de su vida. Y, en esta desesperación, ahora confiesa que llegó a rezar: «Me hice creyente… Me levantaba y rezaba a Dios, me iba a dormir y rezaba a Dios… Solo hacía que pedirle que me diera otra oportunidad«. Y, sorprendentemente, lo convocaron para una segunda prueba: «A ellos no les había parecido que lo había hecho mal». La cosa es que no es la primera vez que le pasa, ya que dice que es de esos actores tan perfeccionistas que siempre piensa que lo ha hecho mal: «Soy horrible con esto, llamo y pido que la repitan».

¿Qué ha explicado Miguel Bernardeau sobre La bola negra? | Instagram

El actor se solidariza con la crisis de la vivienda

Los telespectadores se han sorprendido de que Miguel Bernardeau haya aprovechado la entrevista para posicionarse sobre uno de los problemas más de actualidad estos días, el acceso a la vivienda. Él que no acostumbra a mojarse, ahora lo ha hecho: «Me parece una barbaridad que los jóvenes no se puedan permitir una vivienda hoy en día y que estemos renunciando a estos derechos básicos«, ha denunciado. El actor asegura que tiene «una gran cantidad de amigos» con trabajos muy buenos que no pueden permitirse una vivienda, así que ve «importantísimo» que la gente se esté quejando.

Y, desde aquí, ha enviado «un abrazo muy fuerte» a todas las personas concentradas en la Plaza del Sol. Él es un privilegiado y lo reconoce abiertamente, pero reclama que también los ricos puedan posicionarse a favor de los más desfavorecidos: «Desde el privilegio también podemos hablar y decir que los apoyamos. Yo tengo mi piso, pero he ido a Sol y creo que es bueno ser consciente de la situación».

Una entrevista que ha gustado a los fans, que han podido conocer un poco más qué piensa y cómo es.