Miguel Bernardeau coneixia la fama abans de començar a treballar en el món de la interpretació, tenint en compte que és fill d’una actriu tan coneguda com l’Ana Duato de Cuéntame. L’actriu i el seu marit, un productor d’èxit, el van advertir dels riscos i perills d’una feina tan inestable com aquesta. No obstant això, ell va voler apostar-hi i ha tingut sort perquè li han anat molt bé les coses des que es fes famós a la sèrie Élite de Netflix. Ara que ho peta gràcies al seu paper a La bola negra, l’última pel·lícula de Los Javis que tantes bones crítiques està rebent, ha concedit una entrevista molt personal on parla precisament dels consells que va rebre quan va dir a casa que volia ser actor.
“Ells saben el que és aquesta indústria i venir d’on vinc és un privilegi en molts sentits. Al principi els feia molta por que fos actor, ara no“, diu en aquesta entrevista. Els pares temien que li faltés la feina, ja que aquest és un país amb molts actors a l’atur: “No diré que ho he tingut difícil, ja que parteixo d’una situació de privilegi. Ara bé, també és una responsabilitat saber què fer amb ell”. Considera, Miguel Bernardeau, que has de ser “conscient” del lloc en el que et col·loca “i saber aprofitar-ho”: “He treballat moltíssim per arribar a aquí. No estàs en aquest tipus de projectes ni et contracten fora per qui són els teus pares perquè, a vegades, ni els coneixen”, assegura.
Miguel Bernardeau ha tingut unes paraules molt maques cap a la mare, l’actriu de Cuéntame, encara que reconeix que no sempre estan d’acord amb les coses: “Tenim visions diferents de la indústria, del que ens agrada i del que no. Ara bé, és una inspiració absoluta i em sembla la millor actriu d’aquest país”. Ha aplaudit que es prengui la professió d’una manera “molt sana i humil” perquè això l’ha ajudat a saber quin és el seu lloc. A més a més, també l’hauria ajudat a gestionar la fama: “M’ha ensenyat a com tractar la gent que et demana una foto perquè això té molt de valor”.
Ara que han passat uns quants anys des del seu gran boom, amb Élite, aplaudeix tot el que ha après: “Ara sé com prendre’m les coses, a relaxar-me i no pensar que tothom vol alguna cosa de mi”. Amb només 20 anys, es va convertir en un dels rostres més coneguts d’una de les sèries espanyoles de més èxit internacional. Una experiència que, segons explica, va tenir moments complicats, però que avui relativitza: “És bonic que a la gent li agradin els teus projectes i et diguin alguna cosa pel carrer”, reconeix. Però també té clar que la fama no hauria de fer-li perdre la perspectiva: “Cal relativitzar-ho, perquè ets un privilegiat. No hi ha més. Res és tan important“.
La bola negra, el paper que confirma l’evolució de Miguel Bernardeau
Tot aquest procés arriba ara a un dels moments més importants de la seva carrera amb La bola negra, la nova pel·lícula de Los Javis. Bernardeau interpreta Rafael Rodríguez Rapún, una figura vinculada a Federico García Lorca, en un paper que ell mateix considera el més important que ha fet fins ara. La pel·lícula va rebre una ovació de 20 minuts a Cannes i va suposar per a l’actor una experiència especialment intensa. El rodatge va durar només 45 dies, de fet, però l’actor es va preparar durant mesos per al personatge: “M’ha costat molt sortir del personatge. Molts dies arribava a casa, m’estirava al sofà i no aconseguia relaxar-me. Treure’m de sobre tota aquella adrenalina i aquella quantitat d’emocions”, explica.
Però si hi ha un aspecte de La bola negra que ha convertit el projecte en una experiència especialment personal és la presència de la seva pròpia família. La seva germana, María Bernardeau, també actriu, participa en la pel·lícula en un petit paper, i Ana Duato va ser present al rodatge: “Va ser idea de Javier Ambrossi. Va entendre que significava molt per a mi i la va posar en un lloc molt concret en una escena molt especial. Aquell va ser per a mi el dia més bonic del rodatge”, explica.
Una entrevista que permet conèixer una mica més de l’intèrpret, que continua triomfant a la gran pantalla.