El Parlament reclama al govern espanyol el traspàs de les competències d’immigració

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous 23 d’octubre el traspàs de les competències d’immigració a l’executiu català. La moció, impulsada per ERC i pactat amb els socialistes, ha comptat amb els vots favorables de PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots contraris de Vox i PP. El text aprovat per la cambra catalana assenyala que en el traspàs de competències s’han d’incloure els permisos de residència, treball, i la política d’acollida “tal com ja havia estat negociat i acordat” amb els recursos econòmics corresponents.
Picabaralla política
Malgrat que hi hagi aquest quòrum al Parlament la picabaralla entre els partits independentistes no ha desaparegut de la primera plana política. La diputada de Junts Ennatu Domingo ha assegurat que la moció de socialistes i republicans els dos partits demanen que s’aprovi la llei proposada per la formació juntaire al Congrés -que va ser tombada pel vot negatiu de Podem- i ha llançat un dard contra ERC i les declaracions del portaveu republicà al Congrés, Grabriel Rufián, que va acusar els de Junts de racistes. “Esperem que hagin fet els deures a Madrid”, ha destacat Domingo en declaracions recollides per l’ACN.
Des d’ERC no han volgut carregar contra Junts i s’han limitat a defensar que el traspàs no és per a una formació política sinó que és un guany per a Catalunya i ha demanat que no es caigui “en discursos que criminalitzen la immigració”. En canvi, un dels socis predilectes a l’hora de pactar dels republicans com són els Comuns sí que han volgut entrar a la guerra amb Junts. Andrés García Berrio ha assegurat que no estan d’acord amb el plantejament de la formació de Carles Puigdemont en l’exposició de motius de la llei que va tombar el Congrés i ha criticat les paraules de la portaveu juntaire al Congrés, Míriam Noguera, que parlava de “col·lapse i desbordament”, unes paraules que per als Comuns no ajuden a generar un imaginari d’inclusió.