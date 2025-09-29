Nou xoc entre Junts per Catalunya i Podemos per la delegació de les competències d’immigració a la Generalitat, la qual va ser tombada la setmana passada pels vots en contra dels morats. Aquest mateix dilluns, el vicepresident i portaveu dels juntaires, Josep Rius, ha titllat de “xantatge” el mètode de negociació que ha seguit Podem sobre aquesta qüestió. Segons ha assegurat, la formació que encapçala Ione Belarra els va condicionar el seu suport a la delegació de competències a canvi d’avalar la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la regularització de mig milió de migrants: “El que va plantejar és un xantatge, però demostra que el problema no era la transferència de competències ni el suposat racisme, sinó el seu interès partidista i electoral”, ha denunciat Rius.
Per al portaveu dels juntaires, el ‘no’ de Podemos a la delegació de competències, les quals recaurien a la Generalitat -on governa el PSC- és un mostra més de “l’anticatalanisme” espanyol, i recorda que els de Ione Belarra s’han alineat amb el Partit Popular i l’extrema dreta per tombar una delegació de competències a Catalunya: “La seva votació demostra una vegada més que l’anticatalanisme a Espanya és transversal, que va des de l’extrema dreta fins a l’extrema esquerra”, ha exclamat el portaveu juntaire en la roda de premsa posterior a l’executiva d’aquest dilluns.
Junts demana “explicacions” a ERC
A banda de la confrontació oberta amb Podemos, la formació de Carles Puigdemont també ha demanat “explicacions” als republicans, ja que en les darreres hores han transcendit unes informacions segons les quals ERC hauria demanat a Podemos que rebutgés la iniciativa. En aquest sentit, Rius ha demanat “explicacions” a les dues formacions, perquè “o bé neguin la major, o diguin que efectivament va ser així”. En cas que es determinés que els republicans van demanar que es rebutgés la delegació de competències, el portaveu de Junts considera que seria “greu, trist i penós”.