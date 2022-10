ERC, sobre com s’ha de reformar la sedició: “No entrarem en subhastes públiques”

La portaveu i diputada al Parlament d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans no entraran en “subhastes públiques” sobre com s’ha de reformar el delicte de sedició. De fet, Vilalta no s’ha mullat en el mètode de reforma del Codi Penal i si s’ha d’eliminar el delicte. En aquest sentit, ha afirmat que “serem molts exigents” i ha posat d’exemple països com Alemanya, França o Suïssa que van dur a terme reformes per modernitzar el seu Codi Penal. “Cal democratitzar l’Estat per posar-se als nivells dels estàndards europeus”, ha dit Vilalta. “No tot acaba i comença amb la reforma del Codi Penal”, ha dit Vilalta.

Demana un compliment dels acords pressupostaris

La decisió d’Esquerra Republicana de no presentar una esmena a la totalitat és per donar marge a les negociacions, ha explicat Vilalta, que ha subratllat que “encara són lluny” d’aprovar-los, perquè “han d’anar acompanyats de mesures més estructurals. En aquest sentit, ha posat d’exemple els habitatges, la transició ecològica i les mesures per fer front a l’encariment del preu de la vida.

També ha volgut demanar el compliment de tots els compromisos previs, ja siguin dels pressupostos de l’any passat com els d’aquest any. “S’han de complir. Seguim reclamant que hi hagi mecanismes de compliment de les inversions de Catalunya”, ha assegurat la diputada al Parlament.

Sense moviments en els comptes de la Generalitat

Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, Vilalta diu que no hi ha hagut moviments. “La majoria del Parlament hauria de fer possible l’aprovació dels pressupostos. Apel·lem sobretot a Junts per Catalunya”, ha dit Vilalta traslladant-li la pressió al partit de Borràs i Turull. De fet, ha titllat de “prioritat del Govern”.

La portaveu dels republicans ha explicat les conclusions que hi ha hagut després de les torbades entre els diputats de totes les cambres d’Esquerra Republicana i amb càrrecs de representació. En aquest sentit, ha volgut assegurar que volen ser “útils per la ciutadania” i ha apostat per resoldre el conflicte polític de forma democràtica. “És la millor forma d’estar al costat de la gent. Ho fem al Parlament i al Govern”, ha reflexionat Vilalta.

Reivindica el consens del 80%

Ha reivindicat els consensos del 80% per “seguir exigint el referèndum i l’amnistia” i ha fet valdre la seva obre de Govern, recordant els 300 milions d’euros aprovats per fer front a la inflació. Alhora, ha recordat la seva tasca al Parlament Europeu i a les institucions europees per defensar la “veu pròpia catalana” i per tirar endavant resolucions judicials favorables a l’independentisme.

“El que fem és assumir els reptes. Ho assumim tot, malgrat les dificultats i els problemes. No renunciem les nostres responsabilitats en moment de dificultats, tal com ha fet Junts”, ha dit Vilalta. També ha opinat que no aposten per formules que “eviten avançar, tal com fa el PSC”.

Cas Dalmases

Pel que fa a l’informe de Junts sobre el cas Dalmases, Vilalta ha titllat l’actuació del diputat de Junts “d’impròpia i intolerable”. Davant d’aquest cas, ha subratllat que els republicans seguiran fent la seva feina al Parlament i ha recordat l’informe de la comissió de l’Estatut del diputat. “En aquests moments aquest informe està aturat. Demanem al seu president, Jaume Alonso Cuevillas, que ho posi en marxa”. “El Parlament de Catalunya no es pot bloquejar. S’han de prendre les mesures oportunes perquè no es torni a repetir que la periodista se senti intimidada”, ha explicat.