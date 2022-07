ERC a Junts: “Si algú està incòmode allà on està, que prengui decisions” 

ERC ha respost aquest dilluns als múltiples missatges notablement crítics que Junts li ha enviat durant el congrés d’aquest cap de setmana a La Farga de L’Hospitalet de Llobregat. En la seva compareixença habitual dels dilluns la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha dit que com qualsevol govern de coalició “sempre hi ha discrepàncies i matisos diversos” sobre les polítiques, més encara quan l’executiu el formen diversos projectes polítics, fet que “entra dins d’una normalitat política”. Per això, indica, cal trobar “consensos” que queden reflectits en “el pal de govern”. “Si algú està incòmode allà on està, que prengui decisions, si algú té ganes de fer soroll, que prengui les decisions més oportunes”, ha manifestat Vilalta, qui posteriorment ha matisat que la seva intenció no era convidar Junts a marxar del Govern.

Les crítiques de Junts han estat particularment sagnants pel que fa a la taula de diàleg i el procés d’independència. Segons Junts l’acord de govern inclou una fase de diàleg i un altre de preparació d’embat democràtic. De fet, en el congrés han establert que l’1-O del 2022, en el marc del cinquè aniversari, es plantegi un punt d’inflexió per passar a l’acció. Sobre aquest punt, Marta Vilalta ha dit que els republicans estaran “amatents a aquest ‘passem a l’acció’ que proclama Junts, perquè fins ara tampoc hem vist cap altre alternativa”.

ERC estarà “amatent” a l’anunci que ha fet Junts de “passar a l ‘acció”

Vilata es pregunta “quin és aquest pla d’acció” perquè en el congrés “hem pogut escoltar moltes proclames i llegir titulars, però la concreció no, constatem que no hi ha alternativa al nostre país per poder portar el país cap a la llibertat”. La portaveu d’ERC ha manifestat que si Junts la té l’hauria d’explicar i que ha perdut una oportunitat de poder-ho fer en el seu congrés.

D’altra banda, ERC ha reaccionat a l’anunci de Junts de la seva intenció de treballar per la supressió de l’impost de successions i donacions i ha celebrat que el partit de Turull-Borràs “es defineixi com el que han sigut sempre, un espai de la dreta sobiranista i independentista del nostre país, està bé que es desacomplexin a nivell ideològic perquè fins ara no havia estat així”. Els republicans no es veuen interpel·lats per aquesta decisió de Junts perquè el pla de govern no contempla treballar en aquest sentit.