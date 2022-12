Borràs diu que Junts ha guanyat 500 afiliats gràcies a la ruptura amb ERC

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha celebrat que el partit hagi guanyat 500 afiliats a partir de la ruptura amb ERC i la posterior sortida del Govern. TVE ha avançat una part de l’entrevista a Borràs que emetran íntegrament aquest dissabte i en aquest fragment es pot veure com la presidenta de Junts argumenta que la militància de la formació ha augmentat per l'”acte de coherència” del partit en marxar de l’executiu. Borràs també ha demanat al president del Govern, Pere Aragonès, que se sotmeti a “la confiança de la cambra” o pel contrari convoqui eleccions. Preguntada per qui seria el candidat si es produís aquesta segona via, Borràs ha evitat concretar qui seria el número u de la llista.

A banda, Borràs ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, “és pitjor que Rajoy perquè va de progressista, però té el mateix objectiu” i ha recordat que “Espanya és irreformable”. Sobre el seu judici per suposada prevaricació i falsedat documental durant la seva gestió de la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs ha dit en el fragment emès aquest divendres que afronta el judici “tranquil·la” per la seva innocència.

La presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs | EP

La presidenta suspesa del Parlament, contenta d’haver fet d'”amfitriona” a Pujol

Per últim, Borràs s’ha referit a la presència de l’expresident Jordi Pujol al Parlament en l’acte del 90 aniversari de la cambra catalana i ha lamentat que alguns “ni tan sols el saludessin”. “Em va alegrar poder-li fer d’amfitriona”, ha explicat Borràs en aquesta entrevista a TVE. De fet, lloa molt l’expresident i assegura que “el president Pujol és una institució” malgrat estar processat per organització criminal per haver-se enriquit -presumptament- aprofitant el seu càrrec polític.