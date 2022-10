Alta participació a la consulta de Junts: el 73% dels afiliats a les 12h

Un 73% dels afiliats de Junts per Catalunya ja han votat a les 12h d’aquest divendres en la consulta que ha de decidir el futur del seu partit al Govern de la Generalitat presidit per Pere Aragonès. Així doncs, s’espera que se superi la participació de les primàries que hi va haver dins del partit entre l’actual presidenta, Laura Borràs i l’exconseller Damià Calvet, en les quals van arribar al 76% de la participació. El partit de Turull i Borràs ha convocat una executiva nacional extraordinària a les 17.30 hores d’aquest divendres per tractar els resultats. A les 12 hores d’aquest dijous 6 d’octubre la participació era del 22,6%, xifres altes que no resolen la incògnita sobre el futur de la coalició entre Junts i ERC.

Laura Borràs i Jordi Turull durant la seva compareixença conjunta JAG

Votacions fins les 17h

Els afiliats del partit podran votar fins a les 17 hores d’aquest divendres, i minuts més tard s’anunciaran els resultats. La pregunta de la consulta és clara: “Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya?“. Hi ha tres opcions: sí, no o vot en blanc. En aquest marc, els màxims dirigents del partit ja han començat la campanya, mentre que el secretari general del partit, Jordi Turull, ha apostat per ser neutral tal com va demanar la sindicatura electoral.

Divisió a Junts abans de la consulta

Un d’aquests ha estat el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, qui ha assegurat que sense el partit a l’executiu català serà impossible materialitzar la independència de Catalunya. De fet, aquest dijous ha recordat la primera victòria del pujolisme l’any 1980, quan CIU volia pactar amb el PSC i aquests van preferir romandre a l’oposició. S’hi van estar 23 anys. Una altra que aposta per la continuïtat és la consellera Victòria Alsina. Així ho ha anunciat en un article d’opinió a EL MÓN. Un posicionament que coincideix amb consellers com Lourdes Cuiró o Violant Cervera.

En el sentit contrari hi ha el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, i diputats com Jaume Alonso-Cuevillas, Ester Vallès, Francesc de Dalmases, Salvador Vergés o Cristina Casol.