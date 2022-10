ERC aposta per “reconstruir confiances” amb Junts malgrat la consulta

ERC ha tornat a insistir que cal “responsabilitat” per mantenir un Govern “fort i cohesionat”. Per això, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha apostat aquest divendres per “reconstruir confiances” amb Junts sigui quin sigui el resultat de la consulta interna que acaba aquest vespre i que decidirà el futur del Govern de coalició entre ERC i Junts. Rovira ha parlat dels “objectius” compartits per les dues formacions en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio on ha deixat clar que “no volem ser la crossa de ningú”. “No és moment de càlculs partidistes ni electorals perquè l’hora és greu”, ha raonat en ser interpel·lada pel futur del Govern si Junts decideix marxar. En aquest sentit, Rovira ha dit que si Junts surt de l’executiu “no serà un fracàs de res” i caldrà “continuar lluitant”.

Rovira creu que la consulta de Junts és “necessària” perquè des del començament de la legislatura “hi ha hagut moltes veus crítiques” dintre de la formació. “Em sembla que han de tancar el tema i tancar files amb el resultat“, ha insistit la secretària general d’ERC, que també ha defensat la necessitat d’un govern “fort i cohesionat” que entomi el moment de crisi econòmica actual. Rovira també ha descartat una convocatòria electoral en cas que Junts decideixi marxar.

Assegura que ERC ha fet “tot el que ha pogut i més” en la relació amb Junts

Segons la líder d’ERC, el partit ha fet “tot el que ha pogut i més” per millorar la relació amb Junts, tot i que ha insistit que la formació està preparada “per tots els escenaris” en cas que a la consulta guanyi el ‘no’ a continuar en l’executiu de Pere Aragonès. “Per què hem de parlar de fracàs després del que hem fet, després d’haver resistit i seguir avançant? Per mi no serà res un fracàs i jo continuaré lluitant”, ha conclòs Rovira en aquesta entrevista.