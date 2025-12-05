Alhora denuncia que simpatitzants d’Aliança Catalana els han vandalitzat un cartell

Picabaralla entre Aliança Catalana i Alhora. La formació liderada per Jordi Graupera ha denunciat que simpatitzants l’Aliança han vandalitzat una tanca publicitària del seu partit instal·lada a la carretera de Palamós a Platja d’Aro, al terme de Sant Antoni de Calonge. A través d’un comunicat, des d’Alhora denuncien que han substituït el seu nom del cartell pel d’Aliança i han esborrat amb esprai l’adreça web que permet als que el veuen accedir a la informació per fer-se militant: “Aquestes actuacions demostren que el treball que està fent Alhora per expandir el projecte a escala municipal ja comença a tenir impacte”, assevera Pere Perpinyà, líder d’Alhora a Palamós.
Per a Perpinyà, aquest acte de “vandalisme” només es pot entendre com una resposta a la seva feina, ja que considera que “d’altra forma, un partit a qui s’està situant en un moment d’auge no necessitaria suplantar la imatge d’un altre per confondre la ciutadania”. El representant de la formació a Palamós destaca que el seu partit es veu cada vegada més com “l’alternativa radical i independentista creixent”, especialment, des del seu punt de vista, als municipis empordanesos. Així ho explica Jordi Graupera: “No ens sobta gens que el partit preferit de la dreta espanyola i el partit que necessita el PSC de Salvador Illa per fer veure que els independentistes són xenòfobs, ataqui als independentistes de debò“, exclama Graupera.
Crítiques cap a Aliança Catalana
Per a Graupera, el discurs que predica la formació de Sílvia Orriols “gira exclusivament al voltant de la immigració, sense oferir cap solució real als problemes de creixement, més enllà de l’odi i el malestar”: “És un relat que empeny el país cap al replegament nacional, incompatible amb l’alliberament i l’expansió nacional”, afegeix el president d’Alhora. És per aquest motiu que considera que són una alternativa “radical i independentista” de veritat, no com, des del seu punt de vista, Aliança Catalana: “Ara tenen davant un partit que no té res a veure amb els processistes: nosaltres ni ens victimitzarem ni abaixarem el cap”, etziba Graupera.