Alhora denuncia que simpatizantes de Aliança Catalana han vandalizado un cartel

Conflicto entre Aliança Catalana y Alhora. La formación liderada por Jordi Graupera ha denunciado que simpatizantes de Aliança han vandalizado una valla publicitaria de su partido ubicada en la carretera de Palamós a Platja d’Aro, en el término de Sant Antoni de Calonge. A través de un comunicado, desde Alhora denuncian que han sustituido su nombre en el cartel por el de Aliança y han borrado con aerosol la dirección web que permite a los que lo ven acceder a la información para hacerse militante: «Estas actuaciones demuestran que el trabajo que está haciendo Alhora para expandir el proyecto a escala municipal ya comienza a tener impacto», asegura Pere Perpinyà, líder de Alhora en Palamós.

Para Perpinyà, este acto de «vandalismo» solo se puede entender como una respuesta a su trabajo, ya que considera que «de otra forma, un partido que se encuentra en un momento de auge no necesitaría suplantar la imagen de otro para confundir a la ciudadanía». El representante de la formación en Palamós destaca que su partido se ve cada vez más como «la alternativa radical e independentista en crecimiento», especialmente, desde su punto de vista, en los municipios ampurdaneses. Así lo explica Jordi Graupera: «No nos sorprende en absoluto que el partido preferido de la derecha española y el partido que necesita el PSC de Salvador Illa para hacer ver que los independentistas son xenófobos, ataque a los independentistas de verdad«, exclama Graupera.

Imagen del cartel de Alhora antes de ser vandalizado / Alhora

Críticas hacia Aliança Catalana

Para Graupera, el discurso que predica la formación de Sílvia Orriols «gira exclusivamente en torno a la inmigración, sin ofrecer ninguna solución real a los problemas de crecimiento, más allá del odio y el malestar»: «Es un relato que empuja al país hacia el repliegue nacional, incompatible con la liberación y la expansión nacional», añade el presidente de Alhora. Es por este motivo que considera que son una alternativa «radical e independentista» de verdad, no como, desde su punto de vista, Aliança Catalana: «Ahora tienen enfrente a un partido que no tiene nada que ver con los procesistas: nosotros ni nos victimizaremos ni bajaremos la cabeza», afirma Graupera.