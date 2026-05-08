Shakira ha hecho enfadar, y mucho, a todo el entorno de Gerard Piqué. En el último concierto que ofreció en Copacabana, la colombiana hizo un alegato en defensa de los millones de madres solteras que hay en el país y, sorprendentemente, se incluyó a ella misma en este colectivo. De esta manera, insinuaba -claramente- que el exfutbolista no está nada implicado en la crianza de los hijos y que tiene que hacerlo toda sola. Como era evidente, el ex y su familia han puesto el grito en el cielo porque consideran que es totalmente mentira.

En unas declaraciones muy contundentes a Vanitatis, aseguraron que Gerard Piqué paga la manutención que acordaron y que los visita una vez al mes en Miami. De hecho, han querido recordar que se ha llegado a comprar un apartamento allí para evitar que los niños tengan que estar en un hotel cuando pasan unos días con él.

Entonces, ¿qué dice Shakira? Esta victimización no ha gustado ni un poco y la gente más cercana al culé le recomienda que la demande. Ya no por estas acusaciones, que también, sino también por la gran exposición pública que está haciendo de los pequeños Milan y Sasha cuando él no está de acuerdo. Cabe destacar que los ha hecho subir al escenario a cantar con ella frente a miles de personas, que ha publicado en Instagram videos suyos… Y todo esto no le agrada mucho a su ex.

Shakira vuelve a hacer enfadar a Gerard Piqué y su entorno | TVE

¿Por qué no quiere emprender medidas legales contra Shakira? Los motivos de Gerard Piqué

La familia de Gerard Piqué está presionándolo para que emprenda medidas legales contra Shakira, pero él es consciente de que dar este paso podría complicar mucho las cosas. No sería fácil enfrentarse a esta situación y, por eso, ha optado por ignorar toda la rabia contenida y no acudir a los juzgados: «Aquellos que lo conocen dicen que nunca la demandará, por mucho que le insistan«.

El motivo principal es que el defensa azulgrana no quiere entrar en una guerra con la madre de sus hijos y, sobre todo, que es consciente de que tiene «todas las de perder». En los 10 días al mes que pasa con los niños, él «hace lo que puede», pero ella tiene más peso en el día a día de los niños porque es quien vive con ellos. Además, el caso no lo tendría ganado y podría llegar a perder «mucho dinero». Todo esto lo hace retroceder a la hora de plantearse si comenzar una batalla judicial contra ella o no.

Que Shakira emitiera un video de los niños cantando frente a tantísimas personas lo ha hecho enfadar, ya que él «nunca» ha dado permiso expreso para que los exponga en público. ¿A quién más molesta todo esto? A los padres de Gerard Piqué, los abuelos paternos, que sufren porque consideran que los niños «no pueden tener una vida normal» por culpa de la madre. «Todos los reconocen porque la madre los ha mostrado a millones de personas y no pueden ir a ningún lado sin que se sepa quiénes son», lamentan.

Gerard Piqué está enfadado por la actitud de Shakira hacia los niños | Europa Press

Que ahora haya dicho que es madre soltera ha terminado de colmar el vaso y habrá que ver si es lo suficientemente grave como para acabar convenciendo al catalán de dar un tirón de orejas a su expareja.