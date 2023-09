El PSC no es mulla i votarà en contra de totes les propostes sobre l’amnistia

El PSC ha anunciat que no donarà suport a cap de les propostes de resolució sobre l’amnistia que s’han registrat al Parlament en el marc del debat de política general. Fonts del grup parlamentari del PSC-Units Per Avançar han explicat que prefereixen apostar per la “prudència, paciència i discreció” i que ara per ara només parlaran de “diàleg dins del marc de la Constitució amb l’objectiu de millorar la convivència entre els catalans, i entre els catalans i la resta d’espanyols”.

La posició dels socialistes era previsible en el cas de les propostes de resolució d’ERC, Junts i la CUP, ja que en tots tres casos es vincula d’una manera o d’una altra l’amnistia amb l’autodeterminació. El PSC no vol saber res d’un referèndum i, per tant, els seus diputats “no donaran suport” a cap de les propostes formulades pels independentistes, que un cop més van per separat i, tot i coincidir en els objectius, cadascú opta per defensar la seva estratègia.

Tampoc donaran suport a la dels comuns, que aposten per defensar l’amnistia i descarten el referèndum, ni a les de Vox, Cs i PP, que han registrat propostes contràries a la mesura. Els socialistes defensen que les eleccions del 23-J van dibuixar un escenari “prou clar” i que la ciutadania aposta “pels avenços socials i econòmics i per la convivència”. Per això defensen que Catalunya es troba davant d’un “oportunitat” per avançar en el “retrobament en el marc de la Constitució”.

El diputat i secretari general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, intervé al Congrés / Europa Press

El PSOE i el PSC eviten parlar d’amnistia

Des de l’inici de les negociacions per a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez, tant el PSOE com el PSC han preferit quedar en un segon pla i no parlar de la llei d’amnistia. La Moncloa ha deixat que sigui Sumar qui lideri el missatge públic sobre les negociacions i així salvaguardar Sánchez de la possible reacció contrària de la societat espanyola. Els socialistes tenen molt clar que la repetició electoral és una possibilitat molt real i no volen arriscar-se fins que no sigui inevitable.

El flamant diputat del PSOE i exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha trencat la disciplina socialista de les últimes setmanes per donar pistes sobre la postura del seu grup respecte a l’amnistia. Puente va protagonitzar la sorpresa del debat d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo quan va pujar al faristol per donar la rèplica al líder del PP. Des de llavors, ha estat l’home més buscat per les càmeres i els micròfons. “És una manera de rebaixar la tensió a Catalunya” i de “donar una sortida a persones que han quedat fora del joc democràtic, tot i haver-se equivocat”, va dir aquest dimecres el diputat en declaracions a Catalunya Ràdio des del Congrés.