El PSC no se moja y votará en contra de todas las propuestas sobre la amnistía

El PSC ha anunciado que no apoyará ninguna de las propuestas de resolución sobre la amnistía que se han registrado en el Parlamento en el marco del debate de política general. Fuentes del grupo parlamentario del PSC-Unidos Para Avanzar han explicado que prefieren apostar por la “prudencia, paciencia y discreción” y que solo hablarán de “diálogo dentro del marco de la Constitución con el objetivo de mejorar la convivencia entre los catalanes, y entre los catalanes y el resto de españoles”.

La posición de los socialistas era previsible en el caso de las propuestas de resolución de ERC, Junts y la CUP, puesto que en los tres casos se vincula de una forma o de otra la amnistía con la autodeterminación. El PSC no quiere saber nada de un referéndum y, por lo tanto, sus diputados “no apoyarán” ninguna de las propuestas formuladas por los independentistas, que una vez más van por separado y, a pesar de coincidir en los objetivos, cada cual opta para defender su estrategia.

Tampoco apoyarán la de los comunes, que apuestan para defender la amnistía y descartan el referéndum, ni las de Vox, Cs y PP, que han registrado propuestas contrarias a la medida. Los socialistas defienden que las elecciones del 23-J dibujaron un escenario “bastante claro” y que la ciudadanía apuesta “por los adelantos sociales y económicos y por la convivencia”. Por eso defienden que Cataluña se encuentra ante un “oportunidad” para avanzar en el “reencuentro en el marco de la Constitución”.

El diputado y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, interviene en el Congreso / Europa Press

El PSOE y el PSC evitan hablar de amnistía

Desde el inicio de las negociaciones para una hipotética investidura de Pedro Sánchez, tanto el PSOE como el PSC han preferido quedar en un segundo plano y no hablar de la ley de amnistía. La Moncloa ha dejado que sea Sumar quien lidere el mensaje público sobre las negociaciones y así salvaguardar a Sánchez de la posible reacción contraria de la sociedad española. Los socialistas tienen muy claro que la repetición electoral es una posibilidad muy real y no quieren arriesgarse hasta que no sea inevitable.

El flamante diputado del PSOE y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha roto la disciplina socialista de las últimas semanas para dar pistas sobre la postura de su grupo respecto a la amnistía. Puente protagonizó la sorpresa del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo cuando subió al atril para dar la réplica al líder del PP. Desde entonces, ha sido el hombre más buscado por las cámaras y los micrófonos. “Es una manera de rebajar la tensión en Cataluña” y de “dar una salida a personas que han quedado fuera del juego democrático, a pesar de haberse equivocado”, dijo este miércoles el diputado en declaraciones en Catalunya Ràdio desde el Congreso.