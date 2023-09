Rufián defiende en el Congreso que la amnistía beneficiaría al Estado

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha empezado su intervención en el debate de investidura del candidato del PP Alberto Núñez Feijóo ironizando sobre la manifestación del pasado domingo contra la amnistía: «Señor Feijóo, hoy le han aplaudido más que en la manifestación». Rufián ha hecho un discurso íntegramente en catalán -y que no ha recibido respuesta por parte de Feijóo, que no ha utilizado su tiempo de réplica y ha preferido agrupar las réplicas a los dos partidos independentistas una vez ha intervenido Junts- en el cual ha tirado una advertencia al líder del PP: «Se le está poniendo cara de Casado«. El portavoz de ERC en el Congreso ha centrado el debate en la manifestación contra la amnistía este pasado domingo y ha preguntado al PP por qué define 65.000 asistentes como un recuento exitoso mientras ningunea los centenares de miles que salen a la calle a pedir la autodeterminación de Cataluña. «Feijóo, en esta aventura vuestra solo le apoyan socialistas rebotados del ‘cal al sol’ como Felipe González«, ha espetado. Esta afirmación ha causado mucho alboroto en la cámara baja.

Rufián también ha recordado a Feijóo que él mismo negoció con la derecha independentista mientras ahora critica el PSOE para hacer «el mismo». «Usted dice que es de fiar… Que se lo digan a Marcial Dorado«, ha espetado. Rufián ha continuado diciendo que Feijóo tiene suerte que no esté en el Congreso la periodista Sílvia Intxaurrondo, que durante la campaña electoral lo dejó en evidencia contrastante los datos falsos que daba en una entrevista. A continuación le ha hecho una serie de preguntas relacionadas con polémicas protagonizadas por el PP y ha prometido que en caso de que responda correctamente y «decentemente» votará a favor de su investidura.

El portavoz de ERC ha defendido enconadamente la amnistía y ha preguntado a los diputados si alguien «tiene una idea mejor». «Aquí, hoy, alguien tiene una idea mejor que judicializar, reprimir, inventarse conceptos jurídicos, agredir o gritar al transfuguismo?», ha preguntado antes de advertir que ERC y los defensores de la amnistía no desaparecerán. «Lo primero beneficiado de esta amnistía será este Estado [una tesis que también defienden varios juristas] y por extensión, esta democracia. La democracia española no está en destrucción, en todo caso en construcción», ha apuntado. Finalmente, ha exigido el derecho a la autodeterminación, porque sin esto la amnistía «no servirá de nada». «Solo hay una solución y es votar. La amnistía no es el final, es el retorno a la política», ha concluido.