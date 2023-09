Rufián defensa al Congrés que l’amnistia beneficiaria l’Estat

El portaveu d’Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha començat la seva intervenció al debat d’investidura del candidat del PP Alberto Núñez Feijóo ironitzant sobre la manifestació del passat diumenge contra l’amnistia: “Senyor Feijóo, avui l’han aplaudit més que a la manifestació”. Rufián ha fet un discurs íntegrament en català -i que no ha rebut resposta per part de Feijóo, que no ha utilitzat el seu temps de rèplica i ha preferit agrupar les rèpliques als dos partits independentistes un cop ha intervingut Junts- en el qual ha llençat una advertència al líder del PP: “Se li està posant cara de Casado“. El portaveu d’ERC al Congrés ha centrat el debat en la manifestació contra l’amnistia aquest passat diumenge i ha preguntat al PP per què defineix 65.000 assistents com un recompte exitós mentre menysté els centenars de milers que surten al carrer a demanar l’autodeterminació de Catalunya. “Feijóo, en aquesta aventura vostra només li donen suport socialistes rebotats de ‘cal al sol’ com Felipe González“, ha etzibat. Aquesta afirmació ha causat molt rebombori a la cambra baixa.

Rufián també ha recordat a Feijóo que ell mateix va negociar amb la dreta independentista mentre ara critica el PSOE per fer “el mateix”. “Vostè diu que és de fiar… Que li ho diguin a Marcial Dorado“, ha etzibat. Rufián ha continuat dient que Feijóo té sort que no sigui al Congrés la periodista Sílvia Intxaurrondo, que durant la campanya electoral el va deixar en evidència contrastant les dades falses que donava en una entrevista. Tot seguit li ha fet un seguit de preguntes relacionades amb polèmiques protagonitzades pel PP i ha promès que en cas que respongui correctament i “decentment” votarà a favor de la seva investidura.

El portaveu d’ERC ha defensat aferrissadament l’amnistia i ha preguntat als diputats si algú “té una idea millor”. “Aquí, avui, algú té una idea millor que judicialitzar, reprimir, inventar-se conceptes jurídics, agredir o cridar al transfuguisme?”, ha preguntat abans d’advertir que ERC i els defensors de l’amnistia no desapareixeran. “El primer beneficiat d’aquesta amnistia serà aquest Estat [una tesi que també defensen diversos juristes] i per extensió, aquesta democràcia. La democràcia espanyola no està en destrucció, en tot cas en construcció”, ha apuntat. Finalment, ha exigit el dret a l’autodeterminació, perquè sense això l’amnistia “no servirà de res”. “Només hi ha una solució i és votar. L’amnistia no és el final, és el retorn a la política”, ha conclòs.