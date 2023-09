Esquerra reclama l’amnistia “de forma urgent”

El president del grup parlamentari d’Esquerra, Josep Maria Jové, ha defensat en el debat de política general al Parlament que l’amnistia s’ha d’aprovar “de forma urgent” per a poder abordar altres carpetes com el dret a l’autodeterminació i la millora del benestar dels catalans i catalanes, dues condicions que també ha fixat com a innegociables per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. “Volem deixar molt clar que només hi haurà investidura i legislatura a Madrid si hi ha una voluntat real, clara i acreditada de resolució del conflicte polític“, ha remarcat.

Jové ha subratllat les tres condicions “realistes i possibles” per facilitar la investidura: “amnistia, avenços decidits cap a l’autodeterminació i millores en el benestar de la ciutadania” i, en aquest sentit, ha deixat clar que l’amnistia és “el punt de partida” i el referèndum és “el vot el que podrà posar fi al conflicte”. “L’autodeterminació també és possible, és una qüestió de voluntat política”, ha sentenciat.

“Que ningú pretengui interpretar el que pensa ERC amb indicis o filtracions, que ningú doni per descomptats els vots d’ERC, ja vam forçar eleccions l’any 2019″, ha advertit el portaveu republicà al Parlament, i ha afegit: “Que ningú pretengui garantir-se el nostre suport temptant-nos amb solucions personals”. No s’equivoquin, tinguem-nos una mica de respecte”, ha reblat.

Josep Maria Jové al debat de política general al Parlament de Catalunya 27.09.2023 / Mireia Comas

Refer la unitat de l’independentisme

Els republicans també han fet una crida a refer la unitat de l’independentisme perquè al Parlament “hi ha una majoria reconeixible i molt clara” que, segons els republicans “hauria d’enfortir-se i reorganitzar-se estratègicament”. “Ara tenim una oportunitat de reconnectar, des de la diversitat, però compartint uns mínim i tenim aquesta oportunitat perquè pel camí que alguns hem desbrossat els darrers anys ara sembla que ja no caminem sols”, ha afegit en referència als últims quatre anys a Madrid.

Tot i que Josep Maria Jové ha defensat la “legitimitat” del lideratge d’ERC, el líder republicà al Parlament ha demanat deixar de banda els “retrets, atacs gratuïts i de mirar-nos de cua d’ull”. “De res serveixen plors i els laments, perquè el que ens cal és lluitar pel que tots perseguim: la llibertat de tot el país”, ha conclòs.