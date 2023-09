“Catalunya no és res”: nova discriminació lingüística al parador de Begur

La Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dimecres el cas d’una clienta del parador de turisme d’Aiguablava, a Begur, que va ser obligada a parlar en castellà amb un treballador. Segons denuncia l’ONG del català, el treballador es va negar a atendre-la en català i li va exigir amb molt mala bava que li parlés en castellà. Es tracta d’una empresa que és de titularitat pública i a la qual l’entitat li ha demanat que prengui mesures per evitar nous casos semblants. Cal recordar que l’estiu de l’any passat ja s’hi va produir un cas de discriminació lingüística.

Els fets van succeir el dissabte 16 de juliol, quan la clienta va trucar al parador per fer-hi una reserva. Ho va fer en català i el treballador li va dir que no el sabia parlar i que la seva obligació per educació era parlar-li en castellà. Ella li va recordar que els establiments a Catalunya tenen l’obligació de garantir que els clients podran ser atesos en aquesta llengua. Va ser llavors quan el treballador va embogir i li va etzibar a la clienta que la seva obligació era parlar-li en castellà perquè “som a Espanya i Catalunya no és res”.

La cala d’Aiguablava, a prop del parador de Begur / Google Maps

L’excusa de la bona educació ja va provocar un altre cas fa un any

No és la primera vegada que es produeix una discriminació en aquest establiment. El 13 d’agost del 2022 la cambrera de l’hotel va exigir a un client que li parés en castellà i quan ell va defensar els seus drets una altra cambrera va aparèixer i el va increpar. La segona cambrera li va dir que fan rotació pels paradors d’Espanya i que no els ensenyen català i li va etzibar que “és de bona educació parlar en castellà si veus que la cambrera no entén el català”. En aquell cas també li van recordar al client que “som a Espanya”.

L’ONG del català assegura que són dos casos de “vulneració flagrant dels drets lingüístics dels catalanoparlants” i que en el cas d’enguany és encara més greu perquè es tracta d’una empresa pública. Paradores de Turismo de España és una empresa gairebé centenària que es va expandir arreu de l’Estat espanyol, sobretot, a partir dels anys 60 de la mà del ministre franquista Manuel Fraga Iribarne, i que té com a únic accionista la Direcció General de Patrimoni de l’Estat, un òrgan del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del govern espanyol.

L’entitat denuncia que tot i ser de titularitat pública, Paradores no té el web en català, tot i que sí que el té en llengües no oficials com ara l’anglès, el francès i l’alemany. L’empresa té vuit establiments a Catalunya i tres al País Valencià, motiu pel qual l’entitat li demana que incorpori el català tant al web com a les xarxes socials.