L’odissea dels passatgers d’un tren que es va cancel·lar quan ja circulava

Un tren ple de londinencs amb destí a Edimburg. Un viatge tranquil i sense sorpreses durant tres hores, fins que els passatgers reben un missatge on la companyia els explica que el seu tren ha estat cancel·lat. Un tren on estan viatjant en aquell precís moment i que continua movent-se. Aquest és l’inici de l’odissea de centenars de passatgers que ha explicat l’usuari James Nokise a X, l’antic Twitter. “A les 4:40 he pujat a un tren de Londres a Edimburg. Era agradable, era tranquil. Al voltant de les 7:26 h, he rebut un correu electrònic on deia que el meu tren havia estat cancel·lat. Va ser una sorpresa perquè encara estava a un tren en moviment i no hi havia hagut cap anunci en el tren en moviment”, ha explicat a través d’un fil de Twitter.

L’odissea no havia fet res més que començar. Els passatgers van preguntar als treballadors del tren si el que havien rebut per correu era veritat i ningú no ho sabia. “El director del tren va dir-nos que havia sentit dels passatgers que el tren s’havia cancel·lat i que ho investigaria perquè segons ells tot funcionava normal”, ha continuat la història James Nokise. Després, el director del tren els va explicar que els rumors eren certs i que el tren pararia a la següent parada, Preston. “On és Preston? Només Déu i els del nord ho saben. Ni els escocesos n’estaven segurs”, ha ironitzat en el fil.

Grups per agafar taxis a diferents destins

Un cop a Preston, els passatgers havien d’esperar un tren de connexió amb Glasgow que teòricament els portaria fins al seu destí. “Va resultar que el tren estava ple, així que quan va arribar, va marxar. El següent tren sortia a les 9:42, així que van fer temps a l’única cafeteria que hi havia oberta al poble. “A les 8:50 el tren que esperàvem va ser cancel·lat i no n’hi havia més. No hi havia més informació. Algunes persones es van quedar mirant fixament les pantalles, altres van fer cua per preguntar al treballador d’una cabina de bitllets la mateixa pregunta que tota la resta”, ha continuat la història.

A les 9:20 de la nit, quan ja gairebé havien de ser al seu destí final, els van informar que els havien organitzat un transport alternatiu: “Bus? Tren? Cavalls? No. Taxis. Per a centenars de persones. Cap a una ciutat a 3 hores i mitja“. A més, no tots els passatgers anaven a Edimburg, perquè el tren feia parada a Glasgow, Dundee, Carlisle i altres indrets. “Tots nosaltres vam fer cua perquè ens portessin. Si això sona lent i ridícul, ho era. D’alguna manera vaig acabar en l’últim taxi amb tres desconeguts a les 10:30”, ha continuat en el fil. El resultat final va ser un trajecte en taxi de moltes hores -van acabar arribant a Edimburg passades les dues de la matinada- amb diverses parades per posar benzina i agafar menjar i amb alguns ensurts a la carretera.